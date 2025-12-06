€12 κοστίζει, πάνω-κάτω, το πλύσιμο ενός αυτοκινήτου στην Κύπρο – αν δεν το πλένεις μόνος σου, εννοείται!

> Έ, διάβασα στον «Φ», ότι οι 5 εν ζωή πρώην Πρόεδροι της Δημοκρατίας, (μακάρι να περάσουν και τα 100), εκτός από όλα τα άλλα ωφελήματά τους, περνάνε στα έξοδα και το πλύσιμο της λιμουζίνας. Αυτό, όπως ενημερώνομαι, δεν προβλέπεται. Αλλά, ακόμα κι αν προβλεπόταν, εγώ δεν θα έδινα ποτέ και απόδειξη για πλύσιμο για να μου το πληρώσουν. Το βρίσκω πολύ φτωχό. Ή και «τσίπικο», όπως λέμε!

100 ώρες από τη ζωή μας σπαταλάμε κάθε χρόνο οδηγώντας στους δρόμους. Και, μάλιστα, για να διανύσουμε μια απόσταση 10 χιλιομέτρων, πόσος χρόνος νομίζετε πως χρειαζόμαστε; 26 λεπτά, παρακαλώ.

> Ουδεμία έκπληξις. Ο Κυπραίος, ακόμα και στο περίπτερο απέναντι από το σπίτι του, θα πάει με το αυτοκίνητο. Όσο δε για δημόσια συγκοινωνία, λεωφορείο ας πούμε, …, αστειεύεστε; Διαβάζω στο Philenews ότι σε μια σύγκριση που έκανε με το Λονδίνο, εκεί οι πολίτες χρησιμοποιούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς σε ποσοστό 57%, ενώ στην Κύπρο το ποσοστό είναι μόλις στο 5%. Δεν θα ’πρεπε κανονικά να ήταν το αντίθετο;

1.700 χρόνια μετά την Α ’Ιστορική Σύνοδο στη Νίκαια της Βιθυνίας, ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος και ο Πάπας Λέων ο ΙΔ΄ συναντήθηκαν στο ίδιο μέρος και είπαν μαζί το «Πιστεύω», με κοινή διατύπωση «εκ του πατρός εκπορευόμενον».

> Ήταν μια κορυφαία στιγμή. Ιστορική, θα προσθέσω. Μακάρι να υπάρξει και συνέχεια…

54 ζευγάρια παντρεύτηκαν σε μια μεγάλη γιορτή με χιλιάδες ανθρώπους παρόντες στην Γάζα (φωτογραφία).

> Δεκάδες χιλιάδες κόσμου συγκεντρώθηκε σε μια πλατεία στην Χαν Γιουνίς, περιτριγυρισμένοι από κατεστραμμένα κτήρια και με τα σημάδια του πολέμου να είναι παντού εμφανή. Ίσως, η ωραιότερη είδηση της εβδομάδας.

45% των ερωτηθέντων σε έρευνα αγοράς από την εταιρεία Ernst & Young, δήλωσαν ότι αμφιβάλλουν εάν οι προσφορές στην Black Monday αντιστοιχούν σε πραγματικές μειώσεις τιμών.

> Οι πελάτες δεν είναι αρνητικοί. Η αγορά είναι άπληστη. Μάλιστα, το 30% εκείνων που συμμετείχαν στην πιο πάνω έρευνα, είπαν ότι τα προϊόντα που πραγματικά τους ενδιαφέρουν, σπάνια περιλαμβάνονται στις εκπτώσεις και τις προσφορές.

52% των Ελλήνων απάντησε σε έρευνα της Metron Analysis στις 2 του τρέχοντος μηνός, ότι το 2019 επί πρωθυπουργίας Τσίπρα, βρίσκονταν σε καλύτερη οικονομική κατάσταση.

> Μήπως θα έπρεπε ο φίλος μου ο Στράτος Φαναράς, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της εταιρρίας, να τους έκανε πρώτα άλκοτεστ;

7-1 ψήφισε την Πέμπτη η Επιτροπή του Βατικανού εναντίον του να υπηρετούν οι γυναίκες ως διάκονοι, υποστηρίζοντας ότι η ιστορική έρευνα και η θεολογική διερεύνηση αποκλείουν το ενδεχόμενο οι γυναίκες να γίνουν διάκονοι.

> Οι «υπέρ» της αλλαγής υποστήριξαν το αντίθετο, σημειώνοντας ότι γυναίκες είχαν υπηρετήσει στον κλήρο. Υπενθύμισαν, μάλιστα, ότι ο Απόστολος Παύλος είχε αναφερθεί σε μία διάκονο που ονομαζόταν «Φοίβη» σε μία από τις επιστολές του.

30 χρόνια ποινή κάθειρξης επέβαλε Δικαστήριο στη Γαλλία στη Μεϊλίς Ντομπόν, μια μητέρα που δηλητηρίασε τα δυο της κορίτσια και επιχείρησε να δολοφονήσει τον πρώην σύζυγό της. Η 53χρονη γυναίκα έχει στη διάθεσή της δέκα ημέρες για να ασκήσει έφεση, ενώ θα έχει το δικαίωμα να αιτηθεί την αποφυλάκισή της αφού εκτίσει 20 χρόνια.

> Χριστέ μου!

(*) … ακόμα και οι πρώην Πρόεδροι της Δημοκρατίας μας!