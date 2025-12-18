Από το 2000 τα χρονοδιαγράμματα για τον αυτοκινητόδρομο Δυτικής Λευκωσίας, τον δρόμο της Σολιάς, άλλαζαν χρόνο με τον χρόνο. Ή, καλύτερα, υπουργό με υπουργό. Όλοι οι υπουργοί των Έργων τον έβαζαν σε προτεραιότητα αντιλαμβανόμενοι υποτίθεται τη σημασία του.

Το 2019, για παράδειγμα, η τότε υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, Βασιλική Αναστασιάδου, κατέθεσε στη Βουλή τα δικά της χρονοδιαγράμματα: Το τμήμα του δρόμου Αστρομερίτη – Ευρύχου θα ολοκληρωθεί το 2023. Τελικά, αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2026. Για το τμήμα Δένειας – Αστρομερίτη είπε ότι η ζήτηση των προσφορών θα ξεκινήσει τον Απρίλιο του 2023. Τελικά, σύμφωνα με τον σημερινό υπουργό, Αλέξη Βαφεάδη, η προκήρυξη των προσφορών αναμένεται το πρώτο τρίμηνο του 2026.

Τα γράψαμε πολλές φορές με ημερομηνίες και ονόματα, διότι πρόκειται για μια προσβλητική υπόθεση για το κυπριακό κράτος. Ρεζιλίκι κυριολεκτικά. Αλλά το ρεζιλίκι συνεχίζεται. Κι αυτή τη φορά με μερίδιο ευθύνης για το ρεζιλίκι του κοινοβουλίου. Και ειδικά του ΔΗΚΟ. Άκου να δεις τι προσπάθησαν να κάνουν οι αθεόφοβοι.

Επειδή για το τμήμα του δρόμου Δένειας – Αστρομερίτη αντιδρούν οι κάτοικοι (οι ψηφοφόροι, για να μιλάμε σωστά) των χωριών Ακακίου, Περιστερώνας και Αστρομερίτη, οι οποίοι θεωρούν ότι βλάπτονται τα συμφέροντα τους από τον σχεδιασμό του δρόμου.

Επειδή η κυβέρνηση επιμένει να ακολουθήσει τον προγραμματισμό και τον σχεδιασμό για να μην υπάρξει επιπλέον καθυστέρηση, και για να γίνει αυτό κατέθεσε στον κρατικό προϋπολογισμό κονδύλι €25 εκατομμυρίων.

Επειδή το ΔΗΚΟ ήθελε να ικανοποιήσει τους αντιδρούντες (ψηφοφόρους), και τους κοινοτάρχες τους, κατέθεσε «πρόσθετη τροπολογία» ούτως ώστε «προτού διενεργηθεί οποιαδήποτε δαπάνη για το μέρος που αφορά τη Μελέτη – Κατασκευή του δρόμου Δένεια – Ακάκι – Αστρομερίτη (μήκους 19χλμ.), να ενημερώνεται η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού και να εξασφαλίζεται η γραπτή συγκατάθεσή της».

Με αυτό τον τρόπο θα ικανοποιούσε τους αντιδρούντες, και θα άφηνε τον δρόμο ξανά υπό αμφισβήτηση. Διότι, η τροπολογία σημαίνει ότι σταυρώνεται το κονδύλι και η έγκριση μετατίθεται για αργότερα. Όταν θα χρειαζόταν ένα ποσό η κυβέρνηση (από τα €25 εκατομμύρια του προϋπολογισμού) για να προωθήσει κάποιο στάδιο στη διαδικασία κατασκευής, θα έπρεπε να περιμένει την γραπτή συγκατάθεση της Επιτροπής Οικονομικών. Κι αυτό θα σήμαινε νέες διαβουλεύσεις και ανά πάσα στιγμή τα σχέδια θα πάγωναν. Το ΔΗΚΟ, υπόψη, έχει και την προεδρία της Επιτροπής Οικονομικών, σήμερα με την Χριστιάνα Ερωτοκρίτου.

Το έμαθαν οι Σολιάτες και αντέδρασαν. Νομίζω τους προειδοποίησαν κιόλας πως αν κάνουν κάτι τέτοιο να μην πλησιάσουν τη Σολιά γιατί θα τους κόψουν τα πόδια (με την καλή έννοια). Αν δεν τους το είπαν αυτό, κακώς. Έτσι έκανε δεύτερη τροπολογία το ΔΗΚΟ, λίγο πριν ψηφιστεί ο προϋπολογισμός, και αφαίρεσε την πρόνοια ότι πρέπει να εξασφαλίζεται η γραπτή συγκατάθεση της Επιτροπής Οικονομικών. Η νέα τροπολογία, που τελικά εγκρίθηκε, προνοεί μόνο ότι πρέπει «η Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού να ενημερώνεται γραπτώς ανά εξάμηνο για το μέρος των γενόμενων δαπανών».

Τα λέω έτσι, λεπτομερώς, για να στηρίξω αυτό που θέλω πραγματικά να τους πω: Ότι έπρεπε να ντρέπονται. Γιατί μετά από τρεις δεκαετίες και πάνω, κοροϊδίας της Σολιάς και της Μαραθάσας και όλων των χωριών του Τροόδους, μετά τις λουβάνες για την δήθεν έγνοια τους για την ύπαιθρο και τα χωριά της που ερημώνονται, ακόμα και την υστάτη επιχειρούν να βάλουν προσκόμματα για ένα έργο ύψιστης προτεραιότητας, όπως το λένε οι ίδιοι.

Έπρεπε να ντρέπονται γιατί αντί να σκέφτονται το δημόσιο συμφέρον, σκέφτονται το κομματικό συμφέρον. Και μάλιστα, όταν η δική τους κυβέρνηση δείχνει (μέχρι τώρα) αποφασισμένη να προχωρήσει κι ας έχει πολιτικό κόστος με τις αντιδράσεις. Έπρεπε να ντρέπονται γιατί δεν τολμούν να πουν στους «δικούς τους» κοινοτάρχες ότι αυτό το έργο πρέπει να γίνει κι αυτή είναι η απόφαση, τελεία και παύλα. Η ανάπτυξη και η υποδομή της χώρας δεν μπορεί να γίνεται με μικροκομματικές ψηφοθηρικές σκοπιμότητες. Αλλά, ποιος να ντραπεί!