ΜΑΘΗΤΕΣ εμφανίζονται ως οπαδοί της ναζιστικής ιδεολογίας! Οι μαθητές, αυτοί που παρουσιάζονται να υιοθετούν τον ναζισμό, προκαλούν και βανδαλισμούς. Έχουν εμφανισθεί στο Λύκειο Βεργίνας στη Λάρνακα και στις φωτογραφίες παρουσιάζονται να χαιρετούν ναζιστικά.

ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ για τελειόφοιτους μαθητές, οι οποίοι φωτογραφίζονται με ναζιστικά σύμβολα και αναρτούν τις φωτογραφίες. Αυτοδιαφημίζονται δηλαδή. Σε μια από τις φωτογραφίες που έχουν αναρτήσει κρατούν την πινακίδα που τοποθέτησαν ακτιβιστές σε δρόμο πίσω από το σχολείο τους, όταν ήθελαν να δείξουν την αντίδρασή τους για την δεντροφύτευση που είχε πραγματοποιήσει στην πόλη η Εβραϊκή Κοινότητα Κύπρου. Η πινακίδα αναγράφει «Οδός Γάζας». Το έσβησαν και το κάλυψαν με τη σβάστικα.

ΟΙ μαθητές αυτοί αναγράφουν και ναζιστικά συνθήματα στους τοίχους του σχολείου τους. Είναι ένα φαινόμενο μεμονωμένο; Μπορεί. Αλλά δεν μπορεί να αντιμετωπισθεί έτσι. Έχουν δημιουργήσει σχετικούς λογαριασμούς σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης διακινώντας ναζιστικό υλικό.

Η ΔΡΑΣΗ τους κρίνεται ακραία και επικίνδυνη και πρέπει αμέσως να ληφθούν μέτρα από το σχολείο. Πρωτίστως, όμως, από το υπουργείο Παιδείας. Εύκολα μπορούν να εντοπισθούν καθώς δεν κρύβονται.

ΔΕΝ μπορούν νέα παιδιά, αλλά και οποιοσδήποτε άνθρωπος, να ταυτίζεται με μια ιδεολογία, που έχει σκοτώσει εκατομμύρια ανθρώπους. Ο ναζισμός ταυτίσθηκε με τη βαρβαρότητα και τις μαζικές δολοφονίες. Να θυμίσουμε τις πράξεις τους σε στρατόπεδα συγκέντρωσης.

ΤΑ τελευταία χρόνια υπάρχει μια τάση αναβίωσης του ναζισμού. Κι αυτό γίνεται πλέον οργανωμένα. Δημιουργούνται νεοναζιστικές ομάδες, οι οποίες απευθύνονται πρωτίστως σε νέους ανθρώπους. Προτάσσουν το ρατσισμό, στρέφονται κατά των μεταναστών.

ΕΙΝΑΙ προφανές πως η ριζοσπαστικοποίηση είναι αποτέλεσμα και των κοινωνικών δεδομένων. Στην Ευρώπη οφείλεται τούτο και στις κοινωνικές συνθήκες, την ανεργία, την οικονομική κρίση. Στην Κύπρο μπορεί αυτά να μην ισχύουν, όμως διαπιστώνουμε πως εντοπίζονται τέτοια φαινόμενα ταύτισης με τους νεοναζί.

ΕΙΝΑΙ μια τάση στην κοινωνία που δεν περιορίζεται σε νέους ανθρώπους, στην προκειμένη περίπτωση ανήλικους μαθητές; Είναι ένα ερώτημα που δεν μπορεί να απαντηθεί με βεβαιότητα, παρόλο που δεν διαπιστώνονται τέτοιες συμπεριφορές ευρύτερα στην κοινωνία.

Ο,ΤΙ και να ισχύει θα πρέπει να αναληφθούν δράσεις. Και να δρομολογηθούν αμέσως αποτρεπτικά μέτρα. Ειδικά στα σχολεία για να αποτραπεί ο όποιος μιμητισμός και να σταματήσουν δράσεις με ναζιστικό χαρακτήρα. Ελπίζουμε ότι αυτό που παρακολουθήσαμε είναι ένα μεμονωμένο περιστατικό, αν και τέτοια σύμβολα εντοπίζονται και σε γήπεδα. Ανεξαρτήτως τούτου, θα πρέπει να κινηθούν όλοι αποτρεπτικά.