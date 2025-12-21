Με λάβαρα χριστιανισμού, άμεμπτη ηθική και πνευματική ανωτερότητα διάφοροι, πρωτίστως πολιτικοί, κατηγόρησαν για βλασφημία και αίσχη τον εικαστικό Γιώργο Γαβριήλ.

Τον αντιμετώπισαν σαν έναν αγιογράφο που σχεδίασε πορνογραφήματα. Με το νου τους έβαλαν πονηριές, οι οποίες – θα έλεγε κάποιος κακοπροαίρετος- τους απασχολούν πιότερο από το αναμενόμενο για ετεροφυλόφιλους. Όπως, δηλαδή, οι ερωτικές περιπτύξεις μεταξύ νεαρών, απλώς και μόνο επειδή ήταν στο ίδιο κρεβάτι! Παρακάμπτοντας, ακόμη, και το γεγονός ότι ο ένας εκ των δύο είναι ο Ιησούς.

Οι περισσότεροι δεν άντεξαν τον Ιησού δίπλα σε έναν ξαπλωμένο άντρα… επειδή το πρώτο που σκέφτηκαν ήταν το σεξ και όχι ότι μπορεί να επρόκειτο για το κρεβάτι του πόνου. Ότι είναι δίπλα και μαζί με έναν ασθενή, που περισσότερο από τον καθένα αναζητά παρηγοριά. Που οι δικοί του άνθρωποι πραγματοποιούν τις πιο εγκάρδιες προσευχές για να τον προστατεύει.

Οποία υποκρισία κύριοι πολιτικοί και βουλευτές του ΕΛΑΜ, του ΔΗΣΥ, του ΔΗΚΟ, της ΔΗΠΑ, της ΕΔΕΚ και άλλων κομμάτων που κραυγάζετε για την πίστη σας και όμως δεν σκεφτήκατε τον ασθενή ή τον απελπισμένο που δεν αντέχει καν να σηκωθεί από το κρεβάτι.

Και δεν είναι μονό αυτό, δεν ανέχτηκαν το πρόσωπο του Ιησού γεμάτο από φιλιά με κραγιόν. Μα, σε όποια Εκκλησία και αν πας σήμερα, αυτό που θα δεις είναι εικονίσματα με πρόσωπα και σώματα χαρακτήρων της αγιοσύνης γεμάτα κοκκινάδια.

Δεν ανέχτηκαν, επίσης, έναν πίνακα με την αντανάκλαση της Παναγιάς σε καθρέφτη, τον οποίο κρατά ένα χέρι με βαμμένα νύχια. Λες και δεν μπορεί να είναι παρά τω πλευρώ της οποιασδήποτε γυναίκας ή να παρομοιάζεται με μια μητέρα που τραβά και εκείνη έναν Γολγοθά.

Δεν άντεξαν έναν γυμνό άνθρωπο να διαβάζει τη Βίβλο. Σε τέτοια επίπεδα παραφροσύνης φτάσαμε… που το γυμνό όπως πλάστηκε από τον Θεό (που επικαλούνται), είναι μέγα αμάρτημα.

Παραβλέπουν, ωστόσο, το δικό τους ολίσθημα και αμάρτημα που δεν είναι άλλο από την έπαρση. Η πίστη την οποία επικαλούνται και για την οποία σχίζουν τα ιμάτια τους, ζήτα από τον άνθρωπο ταπεινότητα.

Στο κάτω κάτω την αμαρτία δεν είναι οι ίδιοι που θα την κρίνουν…

