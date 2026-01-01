Πριν από 2-3 Πρωτοχρονιές πιστεύαμε ότι -που να πάρει- μέχρι το 2026 θα έχει εισαχθεί στην Κύπρο το ρημάδι το φυσικό αέριο, θα βελτίωνε την παραγωγικότητά της η ΑΗΚ με νέες και πιο αποδοτικές μονάδες, ο Χρυσοχός θα πουλούσε και -φθηνό- ρεύμα εκτός από σπίτια, πύργους και δρόμους, θα μειωνόταν το κόστος των ρύπων που μας φορτώνουν στους λογαριασμούς και μετά το εισπράττουν και το καταχωνιάζουν στα κρατικά ταμεία και θα διευκολυνόταν η διείσδυση των φωτοβολταϊκών στο ενεργειακό μείγμα, ώστε να επηρεαστεί πτωτικά η τιμή του ηλεκτρισμού.

Σήμερα, Πρωτοχρονιά του 2026, το μόνο που μπορούμε να κάνουμε ως πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας είναι να ανταλλάζουμε ευχές για Χρόνια Πολλά -και μακάρι να πιάσουν όλες!- και… να ελπίζουμε. Να κάνουμε υπομονή και να ελπίζουμε: πού θα πάει, θα έρτει!

Μόνο που, αφού πάθαμε και μάθαμε, είμαστε πολύ πιο συντηρητικοί στις προβλέψεις μας: Ποιος ξέρει, ίσως την Πρωτοχρονιά του 2029 -άντε του 2030 να σπάσει η πέτρα- να έχουμε φυσικό αέριο στο Βασιλικό -και στη Δεκέλεια ρε, γιατί όχι;- και να συμβούν όλα τα καλά πράγματα που περιγράψαμε στην πρόταξη.

Για να προλάβουμε το 2029 και το 2030 πρέπει κάτι να γίνει αμέσως. Και δεν βλέπουμε να υπάρχει ταχύτητα στις κινήσεις κάποιων αρμοδίων.

Από τις 19 Δεκεμβρίου η γαλλική Technip, ο νέος project manager για το έργο του τερματικού, παρέδωσε στην ΕΤΥΦΑ τη μελέτη τύπου gap analysis, στην οποία καταγράφονται κενά και αστοχίες γύρω από τη δουλειά που έκανε τα προηγούμενα χρόνια η κινεζική CPP, σε συνεργασία -και με συνενοχή- της ΔΕΦΑ και της ΕΤΥΦΑ.

Από τότε, η στερεότυπη απάντηση που παίρνουμε όταν ρωτάμε «τι σας είπε η Technip;» είναι «περιμένετε να μελετηθεί και να αξιολογηθεί».

Ούτε καν το αρμόδιο υπουργείο δεν έχει στα χέρια του μια έγκυρη και αξιόπιστη αξιολόγηση της έκθεσης του γαλλικού κολοσσού. Δεν θα έπρεπε; Πόσες μέρες χρειάζονται άνθρωποι τεχνοκράτες, με γνώση και εμπειρίες, έχοντας δίπλα τους μια τεράστια εταιρεία με τρομερή τεχνογνωσία, να ετοιμάσουν ένα… τροχιοδεικτικό στο υπουργείο; Περιμέναμε τρεις μήνες τους Γάλλους να ετοιμάσουν το gap analysis και θα φάμε έξι μήνες να το διαβάζουμε μπας και καταλάβουμε τι λέει;

Και η ανάγκη για διαφάνεια -μετά τις δαπανηρές στραβάρες που έκαναν διάφοροι σε αυτό το έργο και σε άλλα- που πάει; Γιατί να μην ενημερωθεί η κοινή γνώμη, την επομένη της παράδοσης της έκθεσης, τι στο καλό εντόπισαν οι Γάλλοι και ποιες είναι οι προοπτικές για το έργο; Ποιον εξυπηρετεί αυτή η μυστικοπάθεια;

Με την επιφύλαξη να διοχετεύτηκαν προς τα έξω ανακριβείς πληροφορίες, αντιλαμβανόμαστε ότι ο βασικός φόβος όλων στην Κυβέρνηση έχει παρέλθει. Η Technip φέρεται να μην θεωρεί αναγκαία την πραγματοποίηση μιας νέας λεπτομερούς τεχνο-οικονομικής μελέτης (FEED) για το έργο και αυτό προφανώς μάς γλιτώνει από νέα πολύ μεγάλη καθυστέρηση και από οικονομικές περιπέτειες, επιπρόσθετες των προηγουμένων.

Όμως, τα πράγματα δεν είναι ρόδινα. Έγιναν λάθη, διαπιστώνονται στην έκθεση και πρέπει να διορθωθούν. Ποιος θα τα διορθώσει; Η ΔΕΦΑ και η ΕΤΥΦΑ; Ξέρουν; Μπορεί να τους βοηθήσει η Technip; Την καλύπτει το συμβόλαιο που υπέγραψε με την ΕΤΥΦΑ πριν από μήνες; Θα χρειαστεί νέα διαδικασία για αναθεώρηση – αναβάθμιση του συμβολαίου; Μπορούν να τελειώσουν το έργο η ΔΕΦΑ και η ΕΤΥΦΑ, έστω με τη βοήθεια της Technip;

Οι απαντήσεις επείγουν.

Και επειδή είναι Πρωτοχρονιά και πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι σήμερα, για να είμαστε κάθε μέρα, σημειώνουμε πως όλη η προσοχή της στήλης είναι στραμμένη στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και την κραταιά ADNOC (Abu Dhabi National Oil Company). Με την ελπίδα πως οι συνεργασίες που μας υποσχέθηκαν ο Πρόεδρος -και η Κυβέρνηση ευρύτερα- με αυτή τη χώρα και με τέτοιου μεγέθους εταιρείες, θα υλοποιηθούν το ταχύτερο και θα αναλάβουν τις τύχες του τερματικού αποϋγροποίησης φυσικού αερίου -και άλλα ενεργειακά έργα και υπηρεσίες- άνθρωποι και οργανισμοί που αποδεδειγμένα ξέρουν τη δουλειά και το απέδειξαν στα πέρατα του κόσμου. Η συνεργασία με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και τις κρατικές τους εταιρείες θα είναι μία βαρυσήμαντη επένδυση του κυπριακού κράτους με τεράστιες προοπτικές σε πολλούς τομείς.

Υπομονή, ελπίδα, ενημέρωση, διαφάνεια, καλή πρόθεση και Χρόνια Πολλά με υγεία.