Έχουμε εισέλθει σε ένα απρόβλεπτο, από κάθε άποψη, έτος. Και σε τέτοιες στιγμές αναδύονται μάγοι, προφήτες, αστρολόγοι, χαρτορίχτρες, καφετζούδες και όποιος άλλος δηλώνει πως μπορεί να δει τα μελλούμενα.

Πάει ο παλιός ο χρόνος, ας γιορτάσουμε παιδιά… Γέρε χρόνε φύγε τώρα, πάει η δική σου η σειρά ήρθε ο νέος με τα δώρα με τραγούδια με χαρά… τραγουδάμε ακόμα από συνήθεια, αλλά ταυτόχρονα σκεφτόμαστε: «Μπας κι ήταν καλύτερα να κρατούσαμε τον παλιό τον χρόνο; Ή ακόμα καλύτερα να πηγαίναμε λίγα χρόνια πίσω, όταν ο Φουκουγιάμα προέβλεπε το τέλος της Ιστορίας και πιστεύαμε πως πλέον θα βαδίζαμε σε μια ευθεία;»

Έχουμε εισέλθει σε ένα απρόβλεπτο, από κάθε άποψη, έτος. Πολιτικοί αναλυτές, κοινωνιολόγοι και άλλοι επιστήμονες, αν και ερμηνεύουν τα γεγονότα, δυσκολεύονται να προβλέψουν το μέλλον. Και σε τέτοιες στιγμές αναδύονται μάγοι, προφήτες, αστρολόγοι, χαρτορίχτρες, καφετζούδες και όποιος άλλος δηλώνει πως μπορεί να δει τα μελλούμενα. Με τον Νοστράδαμο να παραμένει επίκαιρος πέντε αιώνες μετά τη συγγραφή των περίφημων προφητειών του. Οι οποίες ερμηνεύονται όπως ο καθένας τις κατανοεί.

Ο Νοστράδαμος, λοιπόν, φέρεται να είχε προβλέψει ανησυχητικά παγκόσμια γεγονότα για το 2026, συμπεριλαμβανομένης και μιας νέας σύγκρουσης μεταξύ Ανατολής και Δύσης. Σύμφωνα με σχετικά δημοσιεύματα, οι αναφορές για το 2026 περιλαμβάνουν σενάρια για περιβαλλοντικές καταστροφές, οικονομικές αναταράξεις, καθώς και για την ανάδυση μιας νέας παγκόσμιας τάξης πραγμάτων και της τεχνητής νοημοσύνης.

«Το μεγάλο σμήνος μελισσών θα αναδυθεί… τη νύχτα η ενέδρα…». «Λόγω της εύνοιας που θα δείξει η πόλη… το Τιτσίνο θα πλημμυρίσει με αίμα…». «Όταν ο Άρης κυβερνά την πορεία του ανάμεσα στα αστέρια, ανθρώπινο αίμα θα ραντίσει το ιερό. Τρεις φωτιές θα ξεσπάσουν από την ανατολική πλευρά, ενώ η Δύση θα χάσει το φως της στη σιωπή».

«Επτά μήνες μεγάλος πόλεμος, άνθρωποι νεκροί από το κακό / Ρουέν, Εβρέ, ο βασιλιάς δεν θα αποτύχει». Ποιες είναι οι μέλισσες, ποιανών θα είναι το αίμα στο Τιτσίνο, ποιος είναι ο βασιλιάς, ο καθένας μπορεί να δώσει τις δικές του ερμηνείες στις πυθιακά εκφρασμένες προβλέψεις. Αυτοί που τις δίνουν πάντως λένε πως το μέλλον είναι ζοφερό, αλλά «οι σκιές θα πέσουν και ο άνθρωπος του φωτός θα αναδυθεί. Και τα αστέρια θα καθοδηγήσουν όσους κοιτάζουν μέσα τους». Οπόταν ας θεωρήσουμε πως υπάρχει ελπίς.

Στο ίδιο μήκος κύματος και η Βουλγάρα τυφλή μάντισσα Baba Vanga, η οποία είδε -πριν πεθάνει το 1996- φυσικές καταστροφές, ενδεχόμενο για Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο αλλά και επαφή με εξωγήινη ζωή. Αυτό θα συμβεί τον Νοέμβριο του 2026 όταν ένα διαστημόπλοιο θα κατέβει στη Γη, ενώ παράλληλα θα αρχίσουν εξορύξεις στην Αφροδίτη.

Η Vanga ασχολείται και με την ιατρική, προβλέποντας επανάσταση στις μεταμοσχεύσεις συνθετικών οργάνων και καλύτερη ανίχνευση καρκίνου. Το παρήγορο είναι πως έχει κάνει προβλέψεις μέχρι το έτος 5079. Που σημαίνει πως θα υπάρχει ακόμα πλανήτης Γη.

Με τις προβλέψεις της Vanga στον τομέα της ιατρικής ταυτίζονται και οι απόψεις επιστημόνων. Σύμφωνα με το Scientific American, το 2026 θα μπορούσε να φέρει σημαντικές εξελίξεις σε νέες θεραπείες για αυτοάνοσα νοσήματα, μεταμοσχεύσεις και καρκίνο.

Εντούτοις ενδέχεται να παρουσιαστούν υγειονομικές κρίσεις, κυρίως λόγω της μείωσης κονδυλίων (στις ΗΠΑ) σε ιατρικές έρευνες αλλά και λόγω της έλλειψης εμπιστοσύνης σε εμβόλια, γεγονός που θα επαναφέρει ασθένειες που είχαν αντιμετωπιστεί.

Πέρα από τις προβλέψεις υπάρχουν και οι αναλύσεις, μία εκ των οποίων παραλληλίζει τα σημάδια των καιρών και τις τακτικές Τραμπ με αυτές που χρησιμοποίησε ο Φράνκο για να επιβάλει στην Ισπανία ένα καθεστώς δικτατορίας που κράτησε 36 χρόνια. Με τη διαφορά πως η δικτατορία του Φράνκο αφορούσε μία μόνο χώρα, ενώ σήμερα μιλάμε για κάτι παγκόσμιο.

Παρά τις ζοφερές προβλέψεις, όμως, διατηρούμε την ελπίδα ζωντανή με όποιο τρόπο και καλωσορίζουμε τη νέα χρονιά.

Ελεύθερα, 04/01/2026