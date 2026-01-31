Η Αστυνομία το επιβεβαίωσε: Η σύζυγος του δημάρχου Πάφου Φαίδωνα Φαίδωνος απέστειλε επιστολή μέσω δικηγόρου και ζητά να σταματήσουν οι έρευνες αναφορικά με κατ’ ισχυρισμόν κακοποίησή της από το σύζυγό της. Πρόκειται για μια άκρως λανθασμένη απαίτηση και θα επεξηγηθεί γιατί. Όχι μόνο όσον αφορά τη συγκεκριμένη υπόθεση αλλά γενικώς, για κάθε υπόθεση η οποία βλέπει το φως της δημοσιότητας και αφορά δημόσιο πρόσωπο.

Καταρχάς, η στήλη ξεκαθαρίζει πως δεν υπεισέρχεται στην ουσία της υπό έρευνα υπόθεσης για τον κ. Φαίδωνος. Ακριβώς, το εάν τα όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας ευσταθούν ή όχι και εάν ναι, σε ποιο βαθμό, θα αποδειχθεί μόνο από την αστυνομική έρευνα.

Πέραν, όμως, από την ουσία του σημείου το οποίο θέλουμε να εστιάσουμε και αφορά την ανάγκη οι πάντες στο κυπριακό κράτος και την κυπριακή κοινωνία να συνειδητοποιήσουν πως κάθε υπόθεση και κάθε καταγγελία η οποία αφορά δημόσιο πρόσωπο πρέπει να διερευνάται εξονυχιστικά διότι μόνο έτσι θα αναδεικνύεται η αλήθεια, υπάρχει κι ένα ακόμη σημείο που καθιστά λανθασμένη την ενέργεια της κ. Λουίζας Ανδρέου.

Για να γίνει κατανοητό το ουσιώδες αυτό σημείο, υπενθυμίζουμε τη δημόσια δήλωση στην οποία προέβη ο δήμαρχος Πάφου την περασμένη Πέμπτη: «Τις τελευταίες μέρες, και υπό την πίεση επερχόμενων εξελίξεων, μια εγχώρια συμμαχία πολιτικής και οικονομικής διαπλοκής και οργανωμένου εγκλήματος δίνει αγώνα να εξουδετερώσει τους εχθρούς της. Ήδη ξεκίνησε ανηλεής πόλεμος εναντίον μου, με όμηρο την οικογένειά μου και με ιστορίες που αναπαράγονται χωρίς αποτέλεσμα επί δέκα περίπου χρόνια.

Σας περίμενα.

Σήμερα ενημερώθηκα από τα ΜΜΕ ότι ξεκίνησε αυτεπάγγελτη έρευνα για ισχυρισμούς που προέρχονται από γυναίκα η οποία φαίνεται να διαμένει στην Ρωσία. Τίποτα από όλα αυτά που λέγονται για μένα και την σύζυγο μου δεν ισχύουν. Έχουμε μια υπεροχή οικογένεια με δυο παιδιά, που όμως είναι σε ηλικία που καταλαβαίνουν.

Καλωσορίζω την έρευνα για να καθαρίσω το όνομά μου. Και βεβαίως μετά θα είναι η σειρά μου να μιλήσω…» έλεγε μεταξύ άλλων.

Και κατέληγε: «Οι πολίτες γνωρίζουν ποιος είμαι, τι λέω και τι κάνω. Τους έχω εμπιστοσύνη. Ξέρω ότι αυτοί που θέλουν να με εξαφανίσουν είναι αποφασισμένοι. Γιατί έχουν πολλά να χάσουν αν δεν εξαφανιστώ. Αλλά είμαι κι εγώ αποφασισμένος και θα είμαι παρών μέχρι τέλους».

Ήταν ορθότατη η θέση του κ. Φαίδωνος ο οποίος χαιρέτησε την έρευνα που διέταξε η Αστυνομία. Ορθότατη η θέση του ότι έτσι θα καθαρίσει το όνομά του, αν αποδειχθεί ότι τα όσα είδαν το φως της δημοσιότητας δεν ανταποκρίνονται στην αλήθεια. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος.

Αυτήν, όμως, την ορθότατη θέση ήρθε να ανατρέψει η σύζυγός του με την επιστολή την οποία απέστειλε στην Αστυνομία. Για τους όποιους λόγους και αν επικαλείται σε αυτήν. Απλούστατα, επειδή συγκρούεται με τη θέση αρχής την οποία πρόταξε ο Φαίδωνας.

Υποθετικά ομιλώντας -για να καταδείξουμε τι ακριβώς εννοούμε- αν η Αστυνομία εισακούσει το αίτημα της κ. Ανδρέου, τότε, ποτέ κανείς δεν θα μάθει επισήμως αν ο δήμαρχος προέβη σε κακοποίησή της ή όχι.

Είναι η ίδια θέση αρχής την οποία είχε υποστηρίξει η στήλη αυτή σε πολλές άλλες περιπτώσεις στο παρελθόν, όταν υποθέσεις έκλειναν και καταγγελίες αποσύρονταν χωρίς να έχει διεξαχθεί έρευνα και χωρίς να έχει δει το φως της δημοσιότητας το όποιο αποτέλεσμα έρευνας.

Είναι η ίδια θέση την οποία είχαμε υποστηρίξει στο παρελθόν όταν οι επικεφαλής της Νομικής Υπηρεσίας αποφάσιζαν να μην προχωρήσουν σε ποινική έρευνα εναντίον δημοσίων προσώπων, επικαλούμενοι γενικά και αόριστα, λόγους δημοσίου συμφέροντος.

Όπως για παράδειγμα στην υπόθεση Κατσουνωτού. Τονίζαμε τότε, πως η απόφαση των Εισαγγελέων, τον άφηνε εκτεθειμένο. Επειδή ακριβώς, του στερούσε τη δυνατότητα να αποδείξει ότι ήταν αθώος (όπως ισχυριζόταν).

Αυτό ισχύει και στην περίπτωση του Φαίδωνα σήμερα. Η Αστυνομία οφείλει να κλείσει τα αφτιά της και να απορρίψει το αίτημα της συζύγου του. Να προχωρήσει εις βάθος και μέχρι τέλους την έρευνα. Διαφορετικά η σκιά θα συνεχίζει εσαεί να υπάρχει…

Τονίζεται πως αυτή αποτελεί θέση αρχής της στήλης και ισχύει για κάθε περίπτωση δημοσίου προσώπου, εναντίον του οποίου υποβάλλεται καταγγελία για οποιοδήποτε κατ’ ισχυρισμόν αδίκημα.