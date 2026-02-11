Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ συνάντηση του Έλληνα Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Τούρκο Πρόεδρο, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, στην Άγκυρα, θα πραγματοποιηθεί μετά από αρκετό καιρό. Η τελευταία συνάντησή τους ήταν το Νοέμβριο του 2024. Έκτοτε πολλά έχουν γίνει αναφορικά με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις αλλά και ευρύτερα. Το διεθνές περιβάλλον έχει αλλάξει δραματικά και επικίνδυνα.

ΔΙΑΝΥΟΥΜΕ μια ιδιαίτερα δύσκολη διεθνώς κατάσταση, με πολλές αναταράξεις, που προκαλούν αποσταθεροποίηση. Αυτό το σκηνικό επηρεάζει προφανώς και τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, που ακόμη και σε περιόδους ηρεμίας δεν ήταν ποτέ σε καλό επίπεδο. Κι αυτό επειδή η κατοχική δύναμη αντιμετωπίζει τις σχέσεις με βάση τη δική της προσέγγιση και λογική.

Η ΑΘΗΝΑ προφανώς και θέλει να διατηρήσει κανάλια επικοινωνίας με την Άγκυρα στοχεύοντας προφανώς τούτο να λειτουργήσει αποτρεπτικά. Η ελλαδική πλευρά αναμένεται να θέσει τα ζητήματα των τουρκικών NAVTEX, που στοχεύουν στη δημιουργία έντασης και αμφισβήτηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδος. Η Τουρκία διά των NAVTEX προσπαθεί να επιβάλει τετελεσμένα. Την ίδια ώρα, η Αθήνα αναμένεται ότι θα εξηγήσει τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό και τα θαλάσσια πάρκα. Η ελλαδική πλευρά πάντα κινείται εντός του πλαισίου του διεθνούς δικαίου. Και ποτέ δεν έχει παράνομες διεκδικήσεις.

ΣΤΗΝ αντίπερα όχθη η κατοχική Τουρκία λειτουργεί μέσα σε λογικές παρανομίας. Στη σημερινή συνάντηση η κατοχική δύναμη φαίνεται ότι θα κινηθεί σε ζητήματα, που αφορούν τις επιδιώξεις της σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο, αλλά και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Άγκυρα αντιδρά επειδή αποκλείσθηκε από το πρόγραμμα SAFE και κατ’ επέκταση από την ευρωπαϊκή αμυντική αρχιτεκτονική. Αν και βρήκε τρόπο μέσω συμπράξεων με ευρωπαϊκές εταιρείες να εμπλακεί. Τούτο δεν ικανοποιεί την Άγκυρα, η οποία όπως πάντα τα θέλει όλα.

ΔΕΝ αναμένεται να ανοίξουν, κατά τη σημερινή συνάντηση πολλά, κυρίως μεγάλα, ζητήματα. Ενδεχομένως να συνεχισθεί ο διάλογος σε τεχνοκρατικό, διπλωματικό επίπεδο. Ένας διάλογος που κρατάει χρόνια αλλά δεν έχει προχωρήσει. Και πώς να προχωρήσει άλλωστε όταν η τουρκική πλευρά έχει παράλογες αξιώσεις;

ΜΕ βάση την τουρκική λογική για να προχωρήσει θα πρέπει να γίνουν αποδεκτοί οι όροι της Άγκυρας.

Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ συνάντηση των Μητσοτάκη και Έρντογαν στην Άγκυρα, παρά το γεγονός ότι δεν διαφαίνονται προοπτικές για την επίτευξη προόδου, δείχνει ότι τουλάχιστον συζητούν. Το ζητούμενο, βέβαια, είναι να δίνονται και σαφείς απαντήσεις στους τουρκικούς παραλογισμούς.