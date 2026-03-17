Σε σταθερά επίπεδα εξακολουθούν να κινούνται οι κρατήσεις από τη βρετανική αγορά προς την Ελλάδα, παρά τις πολεμικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή που, δυστυχώς, έχουν επηρεάσει τουριστικά την Κύπρο. Κυρίως, εξ αιτίας την πυραυλικής επίθεσης σε μία από τις δύο βρετανικές βάσεις στο νησί. Σαν να μην έφτανε εκείνο, ενέσκυψε στο νησί και ο λεγόμενος «αφθώδης πυρετός».

Κάτι που, όπως γράφει ο «Φ», ανάγκασε τις Βρυξέλλες, με εκτελεστική μάλιστα απόφαση της Κομισιόν, να θωρακίσουν την ευρωπαϊκή αγορά έναντι του αφθώδους πυρετού, ορίζοντας πλέον ολόκληρη την επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας ως «περαιτέρω απαγορευμένη ζώνη». Αυτό, όμως, δεν αφορά τους ανθρώπους.

Σοβαροί ξενοδόχοι με τους οποίους συνομιλήσαμε, παραδέχτηκαν ότι γενικά μέχρι στιγμής οι τουριστικές απώλειες έρχονται κυρίως από τη βρετανική, γερμανική και σκανδιναβική αγορά, αλλά είναι λίγες. Αντιθέτως, το πράγμα εξισορροπείται κάπως με τη διαρκή προτίμηση του ρωσικού στοιχείου στο νησί. Τόσο εκείνου που διαμένει στη Κύπρο, έχοντας αποκτήσει και την κυπριακή υπηκοότητα αγοράζοντας τα ευρωπαϊκά διαβατήριά τους, αλλά και των συμπατριωτών τους που έχουν το νησί για «Παράδεισο της Μεσογείου».

Η Ελλάδα πάλι, παραμένει η δεύτερη επιλογή μετά την Ισπανία μεταξύ των short-haul προορισμών για τους ταξιδιώτες της British Airways Holidays.

Το μήνυμα αυτό εκπέμφθηκε στη διάρκεια ημερίδας της British Airways με τίτλο «Destination Partnership Day», που πραγματοποιήθηκε στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας στο αεροδρόμιο Χίθροου του Λονδίνου στις 12 Μαρτίου.

Η ημερίδα απευθυνόταν σε εθνικούς τουριστικούς φορείς, αεροπορικούς συνεργάτες και εκπροσώπους του ευρύτερου τουριστικού κλάδου. Είχε στόχο την ενημέρωση όσων συμμετείχαν, για τις τελευταίες εξελίξεις, τις εμπορικές προτεραιότητες και τις στρατηγικές κατευθύνσεις της εταιρείας.

Η φίλη Ειρήνη Αγαπηδάκη, αναπληρώτρια υπουργός Υγείας της Ελλάδος, άνοιξε τη καρδιά της στην, επίσης, φίλη Αθηναϊδα Νέγκα, που μερικοί τη θεωρούν «ιέρεια του lifestyle» –αλλά τους καταπίνει με μια χαψιά αν μπουν σε συζήτηση μαζί της– και για πρώτη φορά άνοιξε τη καρδιά της και παραδέχτηκε ότι «ζω με την απειλή της παχυσαρκίας τα περισσότερα χρόνια της ζωής μου». Η συνέντευξη, που αξίζει κάποιος να παρακολουθήσει εκ των υστέρων, μεταδόθηκε από την εκπομπή της Νέγκα, «Καλύτερα Αργά», στο Κανάλι Action24.

Έζησε, λέει, με την παχυσαρκία τα περισσότερα χρόνια της ζωής της. Πρόκειται, συμπληρώνει, για χρόνια υποτροπιάζουσα νόσο, «και εγώ ζω μαζί της πολλά χρόνια».

Και καταλήγει: «Όταν αδυνάτησα και, μάλιστα, χωρίς φάρμακα, από τα 108 κιλά έπεσα στα 56». Ήταν πολύ δύσκολο, συμπληρώνει.

ΥΓ: Με την Ειρήνη βρεθήκαμε επαγγελματικά ένα φεγγάρι στην Κύπρο, αλλά «η κλήση από την Ελλάδα», ήταν πιο σοβαρή, πιο ελκυστική και σίγουρα πιο ανταποδοτική.

Τέλος, όπως λένε και οι ωραίοι εκείνοι τύποι που έχουν ξεμείνει στο μπαρ, one for the road please. Ένα τελευταίο, για τον δρόμο. Με διάφορα ωραία που αλίευσα από δω κι από κει:

> Υπολόγισα τα έξοδα του τρέχοντος Μαρτίου και μάλλον έχω φάει και τα λεφτά του Απριλίου!

> Το σεξ είναι σαν τη δίαιτα. Όλοι λένε πως κάνουν, αλλά οι περισσότεροι το σκέφτονται.

> «Τι μουσική ακούς;», ρωτάει ο γκόμενος την γκόμενα που θέλει να «ρίξει». «Μου αρέσουν οι Guns & Roses», απαντά εκείνη κάπως υπεροπτικά. Άρεσε του ομορφονιού και ανταποκρίθηκε αμέσως: «Ταιριάζουμε. Εγώ ακούω Πυροβολάκη και Τριαντάφυλλο»! ΥΓ: Κρυάδες μεν, γελάς δε!

> Βεγγαλικά σε γάμο, τις προάλλες στη Λεμεσό. Να δω τι άλλο θα σκεφτείτε πατριώτες μου, για να ζητήσετε βοήθεια!

> «Τι ηλικία έχεις;», ρωτάει η γκόμενα τον τζιτζιφιόγκο ωραιοπαθή γκόμενο. «Σαράντα πέντε, (45)», απαντά εκείνος. «Στο άνθος της υπέρτασής σου είσαι», τον τελειώνει εκείνη!