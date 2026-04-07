ΣΤΟ Άτυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο που θα πραγματοποιηθεί στη Λευκωσία στις 23-24 Απριλίου θα συζητηθεί και το άρθρο 42,7 της Συνθήκης της ΕΕ και το τι ακριβώς κάνει η Ένωση σε περίπτωση ενεργοποίησής του από ένα κράτος μέλος. Αυτό, σύμφωνα με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη, το έχει συμφωνήσει με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου και την Πρόεδρο της Επιτροπής και το θέμα θα βρίσκεται στην ατζέντα.

ΕΙΝΑΙ σαφές πως οι εξελίξεις στην περιοχή έφεραν στο προσκήνιο το συγκεκριμένο άρθρο. Με βάση τα όσα έχουμε παρακολουθήσει, θα μπορούσε κανείς να υποστηρίξει πως, στην τωρινή κρίση, εφαρμόσθηκε το άρθρο 42,7, ατύπως αλλά επί της ουσίας. Σε δηλώσεις του στη Δημοτική Τηλεόραση Θεσσαλονίκης, μετά την ανακήρυξή του ως Επίτιμος Δημότης του Δήμου Θεσσαλονίκης, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης ανέφερε πως η κρίση ανέδειξε και τον ρόλο της Ε.Ε. «Δεν ήταν μόνο η ισχυρή πρώτη αντίδραση από πλευράς Ελλάδος, είδαμε και τη Γαλλία, την Ιταλία, την Ισπανία, την Ολλανδία. Στην ουσία, χωρίς να έχουμε ενεργοποιήσει το άρθρο 42,7 της Συνθήκης της ΕΕ, είδαμε να ενεργοποιείται», είπε.

ΣΩΣΤΑ ενήργησε η Λευκωσία, η οποία προτίμησε τη σίγουρη οδό να καλέσει χωριστά εταίρους στην Ε.Ε. να ενισχύσουν την ασφάλεια της, σε μια δύσκολη για όλους περίοδο. Αυτό πρακτικά ήταν εφικτό τη συγκεκριμένη συγκυρία.

ΟΙ εξελίξεις επιβάλλουν, ωστόσο, όπως η ενεργοποίηση γίνεται συλλογικά και όχι να λειτουργεί στη βάση πρωτοβουλιών από κράτη-μέλη. Και η αντίδραση, η ανταπόκριση να μην εξαρτάται από τις σχέσεις των κρατών, αλλά να υπάρχει πάντα η ίδια συλλογική αντίδραση. Και να ενεργοποιείται γρήγορα.

ΟΛΑ αυτά, λοιπόν, θα πρέπει να συζητηθούν ενδελεχώς και να καθορισθούν οι τρόποι υλοποίησης της ρύθμισης, του άρθρου αυτού της Συνθήκης. Κι αυτό, εκ των πραγμάτων, συνδέεται και με τις συζητήσεις για την αυτονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτονομία, σύμφωνα με τον Πρόεδρο, δεν σημαίνει μόνο στα θέματα της άμυνας και ασφάλειας, αλλά και στα ενεργειακά, τα θέματα ανταγωνιστικότητας.

ΣΗΜΕΡΑ η Ε.Ε. δεν είναι αυτόνομη. Είναι εξαρτώμενη και ενίοτε δείχνει να είναι με μειωμένα αντανακλαστικά. Με περιορισμένες δυνατότητες αντίδρασης σε σχέση με γεωπολιτικές εξελίξεις και διεθνή προβλήματα.

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ Ένωση έχει πολλές δυνατότητες. Μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο διεθνώς. Κι αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσα από τη συλλογική δράση και την αξιοποίηση των πολλών και σημαντικών πλεονεκτημάτων που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση, γεωπολιτικά κι άλλα.