Καλημέρα. Χριστός Ανέστη. Ν’ αποφεύγετε τις απομιμήσεις. Όπως, καλή ώρα, εκείνη την εξυπνάδα του Τραμπ, που έκανε τον εαυτό του «ιαματικό Χριστό» και έβγαλε τον Πάπα της Ρώμης απ’ τα ρούχα του.

Όποτε πέφτω σε δύσκολες καταστάσεις στη δουλειά, τα κλείνω όλα: Κινητό. Λάπτοπ, Τηλεόραση. Ραδιόφωνο, εκτός από το Τρίτο Πρόγραμμα της ΕΡΤ. Αν και έχω κολλήσει, εδώ και μερικά χρόνια, με τη ραδιοφωνική εκπομπή κλασσικής μουσικής της Megan Burslem (φωτό) στο ABC Classic της Αυστραλίας!

Ναι. Η κοπέλα αυτή είναι χαρά Θεού. Έχει απαλλάξει, ευτυχώς, την κλασσική μουσική από το επίθετο «σοβαρή»! Η ίδια, είναι βιολονίστρια, εκπαιδευτικός και ερευνήτρια, και πρωτοπορεί.

Αυτοαποκαλούμενη λάτρης της μάθησης, η Μέγκαν κατέχει πτυχίο Μουσικής (με άριστα), πτυχίο Τεχνών, μεταπτυχιακό στη Μουσική (Performance), μεταπτυχιακό στη Διδασκαλία (Secondary) και διδακτορικό στη Μουσικολογία και την Εθνομουσικολογία.

Η Μέγκαν είναι εκπαιδευμένη δασκάλα μουσικής και ανθρωπιστικών επιστημών και λέκτορας Μουσικολογίας, με πάθος για τη μουσική εκπαίδευση, ειδικά σε αγροτικές κοινότητες (η ίδια είναι περήφανο παιδί από το Lakes Entrance).

Όταν δεν κουβεντιάζει μαζί σας και δεν γελάει (συνήθως με δικά της έξοδα!), η Μέγκαν πιθανότατα καθαρίζει τον κήπο της (όλοι οι Αυστραλοί το κάνουν, οι περισσότεροι δεν έχουν κηπουρούς), κάνει βόλτες στα σοκάκια της Μελβούρνης ή επιδίδεται στο αγαπημένο της χόμπι: Να βλέπει ταινίες δράσης της δεκαετίας του ’90.

Αναζητήστε και απολαύστε την!

Από τη δική μου την πλευρά, αν θέλω κάτι ιδιαίτερο, το βρίσκω πάντα στο Daily Mix του Spotify, το οποίο με έκανε να ξεχάσω τα playlists των μουσικών ραδιοσταθμών. Ευτυχώς, το Spotify, δεν έχει ούτε ατάκες, ούτε και διαφημίσεις. Ούτε και τρώει τα τραγούδια για να μιλάει ο/η παραγωγός από πάνω, Δόξα τω Θεώ!

Παρένθεση: Παιδιά, αυτόν τον μεσήλικα, ωραιοπαθή Ιάπωνα με γραμμωτούς μυς στο στομάχι –έργο Τεχνητής Νοημοσύνης– που βγαίνει παντού στο YouTube, που θέλει να με πείσει να κάνω την άσκηση της καρέκλας: Σήκω-σήκω, κάτσε-κάτσε. Το ξέρουμε, κύριε. Από παιδιά έχουμε εκπαιδευτεί σε αυτό.

ΥΓ: Να ξέρετε: Έναν από αυτούς τους Tai Chi, εγώ μια μέρα θα τον εξαφανίσω. Πατώντας Control+Alt+Delete. Forever!

Νάνσι Πελόσι, 86, Αμερικανίδα πολιτικός, 52η Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων από 2007-2012 και από 2019-2023. Μάλιστα, τον Μάιο του 2022, η κα Πελόσι, έχοντας δίπλα της και την τότε αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Τζο Μπάιντεν, Κάμαλα Χάρις, είχε ενθουσιαστεί από την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ο Έλληνας πρωθυπουργός, τόσο για τα άπταιστα αγγλικά του, αλλά κυρίως για το πώς συνέδεσε την Ελλάδα με τις ΗΠΑ. Από τη μία η ιστορία της χώρας μας και από την άλλη για το τεράστιο κύμα των Ελλήνων που μετανάστευσαν στην Αμερική, και πρόκοψαν σημαντικά.

Η κα Πελόσι, βαθιά δημοκρατική πολιτικός, μίλησε προχθές σε έναν δημοσιογράφο που τη βρήκε να πίνει το τσάι της σε ένα ξενοδοχείο της Νέας Υόρκης. Και το πρώτο πράγμα που τη ρώτησε, ήταν για την «περίφημη» πλέον ανάρτηση στο Χ, που δείχνει τον Τραμπ να …υποδύεται τον Ιησού Χριστό για να θεραπεύσει, τάχα, έναν ετοιμοθάνατο.

«Ρωτήστε έναν ψυχίατρο», του απάντησε. «Η συγκεκριμένη περίπτωση χρειάζεται διάγνωση, όχι συζήτηση». Ακριβώς.

Είναι τόσο υπερτροφικό το «εγώ» του, που κάποια στιγμή θα σκάσει από τον ναρκισσισμό του στο «Ίδρυμα των Υπερφίαλων».

Αυτό το «εγώ» στην πολιτική συναντάται εύκολα. Το πρόσχημα είναι «να υπηρετήσω τον τόπο μου και τους ανθρώπους του». Μακάρι να ήταν έτσι. Αλλιώς, δεν θα το περιέγραφα έτσι. Ως πρόσχημα. Όχι λειτούργημα.

Έχει πήξει αυτός ο γέριμος τόπος μας από «λειτουργούς». Βγάζω τα εισαγωγικά μόνο για κάποιους που δεν πουλάνε ποτέ τα «πιστεύω» τους για μια καρέκλα. Αλλά και για εκείνους που δεν ξοδεύουν έναν σκασμό λεφτά σε άθλιες γιγαντοαφίσες παντού, για να τους …μάθει ο κόσμος.

Μα, είμαστε μικρός τόπος, κουμπάρε. Γνωριζόμαστε. Από την καλή κι από την ανάποδη.

Προσωπικά, νομίζω ότι το πολιτικό ρόστερ στην Κύπρο τώρα, είναι χαμηλότερο από ποτέ. Νεοεισερχόμενα κόμματα και πρόσωπα, θα κριθούν απ’ την πρώτη στιγμή. Η Κύπρος μας, δεν αντέχει άλλες πρόβες, ούτε και προζέσταμα για να μαλακώσουν οι μυς.

Αλήθεια: Τι νομίζουν μερικοί από αυτούς ότι είναι η πολιτική; Μακάρι να μας έλεγαν. Θα βγάζαμε χρήσιμα συμπεράσματα. Για να μη πάμε στις κάλπες ως πρόβατα επί σφαγήν!