Από τον Αμερικανό λαϊκό τραγουδιστή, Τζόνι Κας, με τον ενδιαφέροντα, ίσως και επίκαιρο τίτλο «Εκείνος στα δεξιά, είναι αριστερά». Και πάει έτσι:

Ήταν κάποτε μία μουσική κομπανία, επιλεγμένη. Τραγουδούσαν μπαλάντες του βουνού και λαϊκά τραγούδια του τόπου μας. Είχαν μακρά εμπειρία και μουσική ικανότητα. Πίστευαν πως θα πάνε ψηλά. Αλλά η πολιτική τους ανεπάρκεια, έφερε την πτώση.

Λοιπόν, ο ένας στα δεξιά ήταν αριστερά . Και ο άλλος στη μέση ήταν δεξιά. Λοιπόν, εκείνος στα δεξιά βρέθηκε αριστερά. Ο άλλος στη μέση ήταν δεξιά. Ο άλλος στα αριστερά, ήταν στη μέση. Και ο τύπος στο πίσω κάθισμα ήταν Μεθοδιστής.

Αυτή λοιπόν η μουσική κομπανία γύρισε όλη τη χώρα, τραγουδώντας μπαλάντες παραδοσιακές και λαϊκά τραγούδια του τόπου μας. Έπαιξαν με μεγάλη δεξιοτεχνία, αλλά η πολιτική έχθρα που υπήρχε τους έφερε οργή και έχθρα, που επικράτησε στη σκηνή.

Λοιπόν, ο ένας στα δεξιά ήταν αριστερά . Και ο άλλος στη μέση ήταν δεξιά. Λοιπόν, εκείνος στα δεξιά βρέθηκε αριστερά. Κι ο άλλος στη μέση ήταν δεξιά. Και ο άλλος στα αριστερά, ήταν στη μέση. Και ο τύπος στο πίσω κάθισμα έκαψε την άδεια οδηγήσεώς του!

Κάποτε που λέτε, υπήρχε ένα μουσικό συγκρότημα. Μια λαϊκή κομπανία που τραγουδούσε τις μπαλάντες των βουνών. Και τα λαϊκά τραγούδια της γης μας. Είχαν μεγάλη μουσική ικανότητα Ο λαός πίστευε ότι θα έφταναν ψηλά.

Αλλά η πολιτική τους ασυμβατότητα τους οδήγησε στην πτώση. Λοιπόν, αυτός στα δεξιά ήταν στα αριστερά. Και αυτός στη μέση ήταν στα δεξιά. Και ο άλλος στα αριστερά ήταν στη μέση. Και ο τύπος στο πίσω μέρος ήταν Μεθοδιστής.

Αυτή λοιπόν η μουσική κομπανία περιόδευσε σε όλη τη χώρα. Τραγουδώντας τις παραδοσιακές μπαλάντες και τα λαϊκά τραγούδια της γης μας.

Ερμήνευαν με μεγάλη δεξιοτεχνία. Αλλά γρήγορα οργίστηκαν. Και πολιτική εχθρότητα απλώθηκε μεταξύ τους. Όχι για τα τραγούδια. Αλλά για τα λανθασμένα μηνύματα που επικρατούσαν επί σκηνής.

Λοιπόν, αυτός στα δεξιά ήταν στα αριστερά

Και αυτός στη μέση ήταν στα δεξιά

Και αυτός στα αριστερά ήταν στη μέση

Και ο τύπος στο πίσω μέρος έκαψε την άδεια οδήγησής του

Λοιπόν, η αυλαία ανέβηκε. Έπεσε σιωπή στο πλήθος.

Καθώς χιλιάδες συγκεντρώθηκαν

Για να ακούσουν τα λαϊκά τραγούδια της γης μας

Πήραν, όμως, την πολιτική τους στα σοβαρά

Και εκείνο το βράδυ στον χώρο τον ιερό

Καθώς το πλήθος παρακολουθούσε το πλήρωμα

Έδωσαν σε όλους δωρεάν κεράσματα και υποσχέσεις.

Λοιπόν, αυτός στα δεξιά ήταν κάτω. Και αυτός στη μέση ήταν πάνω.

Και ο άλλος στα αριστερά έσπασε το χέρι του. Και ο τύπος στο πίσω μέρος είπε, «Ω Θεέ μου»…

Αυτό λοιπόν θα πρέπει να είναι ένα μάθημα: Αν σκοπεύετε να δημιουργήσετε μια λαοπρόβλητη κομπανία, μην ανακατεύετε την πολιτική με τα λαϊκά και παραδοσιακά τραγούδια της γης μας.

Δουλέψτε πολύ την αρμονία και τις απαγγελίες σας. Παίξτε καλά το μπάντζο σας.

Και αν έχετε πολιτικές πεποιθήσεις και φιλοδοξίες…

Αυτές, κρατήστε τις μόνο για τον εαυτό σας!

(*) «The One on the Right is on the Left». Ευφυής τίτλος με πολλές ερμηνείες. Όπως: «Εκείνος στα δεξιά είναι αριστερός». Λέτε όμως να συμβαίνει και το αντίστροφο; Γιατί όχι! Και επιπλέον: Οποιαδήποτε ομοιότης με πρόσωπα και γεγονότα είναι απολύτως συμπωματική…

> Εικονογράφηση για το συγκεκριμένο τραγούδι του Johnny Cash, από τον Bonny Zeik στο fineartamerica