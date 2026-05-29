Ο Ντόναλντ Τραμπ επαίρεται που «ο Πούτιν δεν έσπασε τις υποσχέσεις που έδωσε σε μένα».

Και επεκτείνει τον συλλογισμό του εκεί όπου θέλει να τον πάει: Ό,τι ο τάχα τον εκτιμάει και, βεβαίως, τον φοβάται κιόλας.

«Ο Πούτιν δεν έσπασε καμία υπόσχεση σε σένα», του απαντά σε ένα ενδιαφέρον βίντεο που αναρτά ο Ισραηλινός καθηγητής, Γιουβάλ Νόα Χαράρι (Yuval Noah Harari) ιστορικός, φιλόσοφος και συγγραφέας.

«Όπως δεν έσπασε και καμία υπόσχεση στον Μπάιντεν, όπως και στον Ομπάμα».

Σκέφτομαι: Πού θέλει να το πάει άραγε ο Νόα;

Και αμέσως εξηγείται:

«Η βασική ιδέα της δημοκρατικής και σύγχρονης πολιτικής, είναι ότι οι σχέσεις είναι μεταξύ κρατών, και όχι προσώπων. Ούτε και μεταξύ οικογενειών, ή δυναστειών, ή απλά με πολίτες. Ανθρώπους.

Αυτό είναι που καταρρέει. Ακόμα ένα πλακίδιο εμπιστοσύνης αποκολλάται και καταρρέει, σε όλο τον κόσμο.

Πριν από αρκετό καιρό άκουσα τον Τραμπ να συζητά με κάποιους για την εισβολή του Πούτιν στην Ουκρανία. Κι’ όσοι τον παρακολουθούσαν, τον Τραμπ, τον ρώτησαν “πώς μπορείς να εμπιστεύεσαι τον Πούτιν που έχει «σπάσει» τόσες πολλές υποσχέσεις, χρόνια τώρα;”.

Ξέρετε τι απάντησε ο Τραμπ; Ό,τι “ο Πούτιν ποτέ δεν έσπασε τις υποσχέσεις που έκανε σε μένα. Αντίθετα, δεν τήρησε καμία υπόσχεση, που έδωσε στον Ομπάμα και στον Μπάιντεν”.

Αυτή είναι κλασική τακτική, και τυπική συμπεριφορά του ηγεμόνα της Μόσχας. Και μας πάει πίσω στον Μεσαίωνα.

Εν κατακλείδι: Στην σύγχρονη πολιτική, δεν είναι ότι ο Πούτιν δίνει μια υπόσχεση στον Ομπάμα ή και στον Τραμπ. Η Ρωσία είναι εκείνη που δίνει υποσχέσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, ανεξάρτητα από το ποιος είναι ο πρόεδρός της. Η βασική ιδέα είναι να υπογραφεί μια συμφωνία ειρήνης», καταλήγει ο Νόα.

Ο καθηγητής Yuval Noah Harari (Γιουβάλ Νώε Χαράρι), 50 ετών, είναι ιστορικός, φιλόσοφος και συγγραφέας των μπεστ σέλερ «Sapiens: Μια σύντομη ιστορία του ανθρώπου», «Homo Deus: Μια σύντομη ιστορία του μέλλοντος, 21 μαθήματα για τον 21ο αιώνα» και «Sapiens: Μια εικονογραφημένη ιστορία». Τα βιβλία του έχουν πουλήσει πάνω από 35 εκατομμύρια αντίτυπα σε 65 γλώσσες και θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους δημόσιους διανοούμενους της εποχής μας.

In Memoriam, Γωγώ (Γεωργία) Μαστροκώστα, Ελληνίδα γυμνάστρια, παρουσιάστρια και μοντέλο. Έγινε ευρύτερα γνωστή τη δεκαετία του 1990 μέσα από την τηλεόραση, παρουσιάζοντας ενότητες γυμναστικής σε πρωινές εκπομπές. Ήταν παντρεμένη με τον πρώην ποδοσφαιριστή της ΑΕΚ, Τραϊανό Δέλλα, 50 ετών, ο οποίος μένει στη μνήμη όλων μας με το γκολ που έβαλε στο τελευταίο λεπτό του ημιτελικού αγώνα κατά της Τσεχίας στο Euro του 2004 στην Πορτογαλία. Δύο χρόνια μετά, παντρεύτηκε την Γωγώ. Και, ακόμα 2 χρόνια μετά, το 2008, λίγες ημέρες μετά τη γέννηση της κόρης της, διαγνώστηκε με καρκίνο του μαστού. Η ίδια είχε μιλήσει δημόσια για την περιπέτεια της υγείας της και πάλεψε γενναία δίνοντας έμφαση στη σημασία της πρόληψης και της έγκαιρης διάγνωσης. Απεβίωσε την περασμένη Δευτέρα, 25 Μαΐου, σε ηλικία 56 ετών.

Υστερόγραφο προσωπικό: Εδώ και λίγες μέρες, δεν μπορώ να ησυχάσω με την απώλειά της Γωγώς Μαστροκώστα. Από τη πρώτη στιγμή που μαθεύτηκε το «κακό» και, κυρίως, που είδαμε τη συντριβή στο πρόσωπο του άντρα της, πρώην ποδοσφαιριστή και προπονητή, Τραϊανού Δέλλα και διαβάσαμε και ακούσαμε τα λίγα αλλά τόσο δυνατά λόγια του αποχαιρετώντας την, …. «κοπήκαμε». Μαζί με το βαρύ του πένθος, υπερχείλιζε και θα υπερχειλίζει πάντα η βαθιά αγάπη για τη σύντροφό του. Που αγωνίστηκε πολύ και με αξιοπρέπεια απέναντι σ’ έναν αντίπαλο ανελέητο.