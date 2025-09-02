Οι νεκροί δημοσιογράφοι στη Γάζα δεν συνιστούν παράπλευρη απώλεια. Οι νεκροί δημοσιογράφοι στη Γάζα είναι αποτέλεσμα στοχευμένης εξόντωσης από τον ισραηλινό στρατό. Τα γαλάζια γιλέκα με την επιγραφή «Press», αντί ασπίδα προστασίας γίνονται στόχος, μέσω πυραύλων, ρουκετών, drones και άλλων στρατιωτικών μέσων.

Οι νεκροί δημοσιογράφοι – πολεμικοί ανταποκριτές – στον Α’ και τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο μαζί, μόλις που ανήλθαν σε μερικές δεκάδες. Στον ρωσο-ουκρανικό πόλεμο οι νεκροί δημοσιογράφοι μόλις ξεπερνούν τη δεκάδα. Στη Λωρίδα της Γάζας οι νεκροί δημοσιογράφοι έφτασαν τους 255. Αυταπόδεικτα πλέον είναι πασιφανές ότι τα πλήγματα του ισραηλινού στρατού κατά της δημοσιογραφικής κοινότητας είναι στοχευμένα, μεθοδικά και μελετημένα. Υπηρετούν συγκεκριμένη τακτική και συγκεκριμένη στρατηγική. Κανένα πλήγμα δεν υπήρξε τυχαίο ή ατυχές.

Και στο απυρόβλητο δεν έμεινε κανείς, από απλά μέλη τηλεοπτικών συνεργείων, από χαμηλόβαθμους ρεπόρτερ μέχρι υψηλόβαθμα στελέχη μεγάλων MME και ειδησεογραφικών πρακτορείων. Η εξολόθρευση, μέχρι τρίτης γενεάς, του επικεφαλής των γραφείων του Αλ Τζαζίρα στη Γάζα και όλων των μελών της οικογένειάς του δεν ήταν παράπλευρη απώλεια. Η δολοφονία πέντε δημοσιογράφων στις αρχές της βδομάδας στο επαναληπτικό, εντός ολίγον λεπτών, κτύπημα στο νοσοκομείο Νάσσερ στην πόλη Χαν Γιούνις, επίσης δεν ήταν τυχαία ή ατυχής παράπλευρη απώλεια.

Οι δημοσιογράφοι στη Λωρίδα της Γάζας δεν στοχοποιούνται απλώς. Οι δημοσιογράφοι στη Λωρίδα της Γάζας εκτελούνται, δολοφονούνται, εξολοθρεύονται. Κι αυτό το χείριστο, τεράστιο έγκλημα πολέμου γίνεται συνειδητά και στοχευμένα.

Η παγκόσμια δημοσιογραφική κοινότητα είναι ανάστατη. Η Διεθνής Ομοσπονδία Δημοσιογράφων, η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Δημοσιογράφων, στις οποίες ανήκει και η Ένωση Συντακτών Κύπρου, βρίσκονται στο πόδι με δεκάδες συνεχείς κινητοποιήσεις, εκδηλώσεις διαμαρτυρίας κατά του κράτους του Ισραήλ και αλληλεγγύης προς τον δημοσιογραφικό κόσμο της Παλαιστίνης. Η ΕΣΚ εξέφρασε ποικιλότροπα τη στήριξή της προς τους Παλαιστίνιους συναδέλφους-δημοσιογράφους και θα συνεχίσει να το πράττει μέχρι να δοθεί ένα τέλος σε αυτό το αιματοκύλισμα.

Οι δημοσιογράφοι δολοφονούνται και δολοφονούνται διότι είναι κομιστές της αλήθειας. Μιας αλήθειας που το κράτος του Ισραήλ δεν θέλει να φτάνει στη διεθνή κοινή γνώμη. Όμως, όσες δολοφονίες κι αν εκτελεστούν, την αλήθεια δεν μπορεί να την εμποδίσει κανείς να φτάσει στον κόσμο. Κανένας στρατός, όσο ισχυρός κι αν είναι, δεν μπορεί να βάζει φραγή στην αλήθεια. Και η αλήθεια είναι μία, στη Γάζα συντελείται γενοκτονία ενός λαού, του Παλαιστινιακού. Γι’ αυτό το λόγο βρίσκεται στο απόσπασμα και η δημοσιογραφική κοινότητα.

*Πρόεδρος της Ένωσης Συντακτών Κύπρου