Πέρασαν 16 μήνες από την εφαρμογή του νόμου για μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης. Ξεκίνησε με πολλές ονειρώδεις προσδοκίες, όπως διακήρυσσαν οι αρχές που την εισηγήθηκαν και την νομοθέτησαν. Μας υποσχέθηκαν επίλυση των οικονομικών προβλημάτων, εξοικονόμηση των πόρων, μας μίλησαν για εξοικονομήσεις κλίμακος, για προσφορά ποιοτικών υπηρεσιών στους δημότες και μάλιστα με μείωση της φορολογίας. Μας τόνισαν χίλια δυο καλούδια που θα προέκυπταν από την μεταρρύθμιση.

Στους 16 μήνες της μεταρρύθμισης έγινε μια μεγάλη απορρύθμιση, Οι υπηρεσίες υποβιβάστηκαν, οι φορολογίες αυξήθηκαν, οι άδειες έχουν καθυστερήσεις. Οι προσλήψεις αυξήθηκαν και οι κλίμακες ανέβηκαν σε διψήφιους αριθμούς. Η μία μετά την άλλη οι προσδοκίες μειώθηκαν, οι δυσκολίες μεγάλωσαν, το προσωπικό αυξήθηκε και ο προϋπολογισμός δεν αρκεί. Αλλά εκείνο που ξέσπασε με κρότο είναι η απειλή και το τελεσίγραφο των Δήμων προς το ΥΠΕΚ και την κεντρική διοίκηση. ‘Η μας καλύπτεται τα ελλείμματα ή θα κλείσουμε του Δήμους. Λες και δεν είναι πρόσωπα της διοίκησης, αλλά υπάλληλοι που εργάζονται στα γραφεία του εργοδότη τους. Θα έκλειναν, λέει, τους Δήμους, όπως οι δάσκαλοι και οι καθηγητές κλείνουν τα σχολεία, οι γιατροί τα νοσοκομεία, οι οδηγοί τους δρόμους και τα λιμάνια. Δεν λέω. Η κυβέρνηση υποσχέθηκε κάποιες χορηγίες για επιπρόσθετες ευθύνες και έξοδα. Αυτά πρέπει να τα πάρουν. Αλλά το πρόβλημα δεν είναι αυτό. Δεν είναι τα επιπρόσθετα έξοδα που έχουν επωμισθεί. Είναι τα τεράστια ελλείμματα, που κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου. Τα χρέη των Δήμων έχουν αυξηθεί σε ύψη δυσθεώρητα. Τα έξοδα τρέχουν. Το μισθολόγιο των Δήμων, με τις ψηλότερες κλίμακες του Δημοσίου, εκτοξεύθηκε πάνω από το 40% του προϋπολογισμού. ΟΙ Δήμοι δεν δέχονται αυτόν τον περιορισμό, που απαιτεί το ΥΠΕΞ. Με τούτο και με κείνο η οικονομική κατάσταση έφτασε στο απροχώρητο και μόνο με ένα τελεσίγραφο μπορούσε να επιλυθεί.

Οι δημότες δεν μπορούμε να δούμε ούτε καλύτερες υπηρεσίες, ούτε χαμηλότερες φορολογίες. Αυτοί αυξάνουν τα έξοδα, αυξάνουν το μισθολόγιο και οι δημότες πρέπει να πληρώνουν τα σπασμένα. Και αν δεν τα πληρώσουν ως δημότες θα τα πληρώσουν ως πολίτες της Κ.Δ. Το μακρύ χέρι της φορολογίας θα φτάσει στην ίδια τσέπη, είτε τη φορολογία επιβάλουν οι Δήμοι, είτε η κεντρική κυβέρνηση.

Επιβάλλεται να γίνει ξανά μεταρρύθμιση για να διορθωθεί η απορρύθμιση. Τότε η σκέψη των κομμάτων ήταν αν εξυπηρετήσουν τους οπαδούς και κυρίως τα κομματικά στελέχη τους στην τοπική αυτοδιοίκηση. Τώρα οι μεταρρύθμιση πρέπει να γίνει για να εξυπηρετηθούν οι δημότες, να μειωθούν οι δαπάνες, να γίνει σωστός προγραμματισμός, να μειωθούν οι υψηλόμισθες θέσεις και να αυξηθεί η παραγωγικότητα. Το τελεσίγραφο πρέπει να είναι αντίστροφο, Ή θα μειώσετε τις δαπάνες ή θα κλείσουμε του καταχρεωμένους δήμους και να εκσυγχρονίσουμε την τοπική αυτοδιοίκηση. Υπάρχουν όμως πολλά εμπόδια. Και τι σημαντικότερο είναι η ψηφοθηρία, ιδιαίτερα όταν πλησιάζουν εκλογές. Και σε κάθε χρονική περίοδο πάντα κάποιες εκλογές πλησιάζουν.

Αλλά το τελεσίγραφο χρειάζεται και μερικές επεξηγήσεις. Πώς θα έκλειναν οι Δήμοι; Θα έκλειναν τις εισόδους των γραφείων; Οι υπάλληλοι φυσικά θα συνέχιζαν να εργάζονται εφόσον θα πληρώνονται. Οι υπάλληλοι συλλογής σκυβάλων θα συλλέγουν τα σκύβαλα ή θα μας αφήσουν στο έλεος του Θεού; Ευτυχώς η υδατοπρομήθεια υπάγεται στους ΕΟΑ και έτσι δεν θα είχαμε και διακοπή της υδατοπρομήθειας.

Σχεδόν τα είδαμε όλα. Αλλά απεργία και κλείσιμο τον Δήμων δεν είδαμε. Θα τη δούμε άραγε; Εγώ νομίζω πώς όχι. Το τελεσίγραφο θα ικανοποιηθεί και οι δήμοι θα εξακολουθούν να μας προσφέρουν τις υπηρεσίες τους. Βάλτε όμως το χέρι στην τσέπη.

Και κάτι τελευταίο. Η πουρού έω από τη βουλή ή το ΥΠΕΣ είναι το ίδιο αποτελεσματική με το τελεσίγραφο.