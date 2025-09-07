Η τελική φάση του Ευρωμπάσκετ 2025 άρχισε και συνεχίζεται σήμερα με τη διεξαγωγή των τελευταίων τεσσάρων εκ των οκτώ αναμετρήσεων του «Top 16», με όλους τους αγώνες πλέον, έως και τον τελικό της 14ης Σεπτεμβρίου, να είναι νοκ άουτ. Η εθνική Ελλάδας περιμένει το σημερινό (21:45) τζάμπολ απέναντι στο Ισραήλ, με στόχο την πρόκριση στα προημιτελικά.
Live: Ελλάδα – Ισραήλ (3η περίοδος)
