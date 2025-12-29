Φοβερό σκηνικό στη δεύτερη κατηγορία της Τουρκίας, εκεί όπου ο πορτιέρε της Ερζουρούμσπορ προσπαθούσε να καταπολεμήσει τις πολικές θερμοκρασίες με… ζεστό τσάι το οποίο άφηνε στην άκρη της εστίας του.

Σε θερμοκρασίες που έφτασαν και τους -9 Κελσίου διεξήχθη το ματς της Ερζουρούμσπορ απέναντι στην Τσορούμ, με την πρώτη να καταφέρνει να πάρει τη νίκη με το τελικό 1-0, ξεπερνώντας και το εμπόδιο της αντιπάλους της, αλλά και τα χιόνια.

Ο πορτιέρε των νικητών, πάντως, φρόντισε για να παραμένει ζεστός και αφού προφανώς δεν μπορούσε να κινηθεί όσο οι συμπαίκτες του, είχε ένα μικρό ποτήρι με ζεστό τσάι στην άκρη της εστίας του, οπότε το εκμεταλλευόταν τις στιγμές που η μπάλα ήταν μακριά!

🥶😅 In cold conditions, Erzurumspor FK goalkeeper Matija Orbanic warmed up by drinking tea on the field. ☕️ pic.twitter.com/schfH3mPX9 — EuroFoot (@eurofootcom) December 28, 2025

