Σε μια σπάνια και ιδιαίτερα αποκαλυπτική συνέντευξη στο streaming κανάλι LUZU TV, ο Λιονέλ Μέσι μίλησε ανοιχτά για όλα όσα τον καθορίζουν πλέον, εντός κι εκτός γηπέδων. Από το μέλλον του μετά το ποδόσφαιρο, μέχρι την οικογένεια, τις πληγές της Εθνικής Αργεντινής και την εσωτερική γαλήνη που νιώθει μετά την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

