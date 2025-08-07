Η Alfa Romeo Junior αποτελεί μια νέα προσθήκη στη γκάμα της Alfa Romeo και ορίζει εκ νέου τους κανόνες στα B-SUV. Ένα μοντέλο που κάνει την είσοδο του στην Κυπριακή αγορά από τους εκθεσιακούς χώρους της CiC Automasters, τόσο σε υβριδική όσο και σε ηλεκτρική έκδοση.

Με το απαράμιλλο Ιταλικό στιλ και μοναδικό χαρακτήρα, η νέα Alfa Romeo διαθέτει ό,τι πιο προηγμένο υπάρχει στους τομείς της άνεσης, της συνδεσιμότητας και της σπορ οδηγικής δυναμικής, καλωσορίζοντας παράλληλα την πιο σύγχρονη σχεδιαστική ταυτότητα του φημισμένου Centro Stile. Με λίγα λόγια, είναι ένα σπορ μοντέλο σε μια νέα κατηγορία που στόχο έχει να προσελκύσει νέους πελάτες στη μάρκα ικανοποιώντας ταυτόχρονα στο έπακρο τους κλασικούς Alfisti.

Η Junior είναι διαθέσιμη σε υβριδική έκδοση με 136 ίππους και σε αμιγώς ηλεκτρική με 156 ίππους και 400 χιλιόμετρα αυτονομίας.

Υβριδική ή αμιγώς ηλεκτρική, η Junior είναι το πρώτο αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο της Alfa Romeo και παράλληλα το πρώτο της B-SUV. Έχει μήκος 4,17 m και διατηρεί στο έπακρο όλα τα χαρακτηριστικά του αυθεντικού DNA της Alfa Romeo ενώ είναι ευθυγραμμισμένη με τη σύγχρονη εποχή για τη δημιουργία της νέας γενιάς Alfisti.

Διαθέτει μια ισχυρή σχεδιαστική ταυτότητα με μοναδικά στυλιστικά στοιχεία όπως τα μπροστινά φωτιστικά σώματα αλλά και τη νέα σχεδίαση του πίσω μέρους. Αντίστοιχα δυναμική είναι η εικόνα και στην καμπίνα, με ψηφιακό πίνακα οργάνων Cannocchiale 10,25”, ambient φωτισμό και την τελευταία λέξη της συνδεσιμότητας και της ψηφιακής τεχνολογίας. Ωστόσο η σπορ ατμόσφαιρα συνδυάζεται ιδανικά με υψηλή εργονομία και χρηστικότητα, προκειμένου το αυτοκίνητο να υποστηρίζει τέλεια την καθημερινή συμβίωση.

Η CiC Automasters, προσφέρει Junior Ibrida στην τιμή των €32,900 ενώ από €39,900 ξεκινά και η αμιγώς ηλεκτρική έκδοση του μοντέλου.