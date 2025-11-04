Η εταιρεία Dickran Ouzounian, αντιπρόσωποι των αυτοκινήτων της Toyota στην Κύπρο ξεκίνησε να δέχεται online κρατήσεις μέσω τις ιστοσελίδας της για το αμιγώς ηλεκτρικό Toyota C‑HR+. Το μοντέλο ανοίγει το δρόμο στην Κύπρο για όσους θέλουν να ενταχθούν στην ηλεκτρική εποχή χωρίς συμβιβασμούς, με την αξιοπιστία της Toyota να αποτελεί σημαντικό πλεονέκτημα.

Το C-HR+ αποτελεί το πιο πρόσφατο μέλος της οικογένειας C-SUV της Toyota, και είναι ένα αμιγώς ηλεκτρικό (BEV). Βασίζεται στην καινοτόμα πλατφόρμα e-TNGA της μάρκας με το «+» στην ονομασία να υποδηλώνει την προστιθέμενη πρακτικότητα και ευελιξία που φέρνει το ηλεκτρικό σύστημα μετάδοσης, σε συνδυασμό με το χαρακτήρα ενός coupe-SUV.

Κατασκευαστικά, το C-HR+ διατηρεί τη δυναμική σιλουέτα που έκανε το μοντέλο ένα παγκόσμιο best seller για τη μάρκα. Σχεδιαστικά υπάρχουν διαφορές στο εμπρός και πίσω μέρος με αποκλειστικά στοιχεία για την ηλεκτρική έκδοση. Το αμάξωμα με μήκος 4.520 mm και μεταξόνιο 2.750 mm προσφέρει αυξημένους χώρους άνεση και πρακτικότητα ενώ στο εσωτερικό κυριαρχεί η premium αίσθηση σε υλικά και φινίρισμα. Ένα εσωτερικό εξοπλισμένο με τις πιο προηγμένες τεχνολογίες άνεσης, ασφάλειας και συνδεσιμότητας. Ξεχωρίζει η μεγάλη οθόνη 14″, λειτουργίες συνδεσιμότητας με εφαρμογή MyToyota, και πλήθος συστημάτων ασφάλειας T-Mate (Toyota Safety Sense, Blind Spot Monitor, Parking Assist κ.ά.) κάνουν την εμπειρία ολοκληρωμένη.

Σε ό,τι αφορά τις μπαταρίες, η Toyota προσφέρει το μοντέλο με δύο επιλογές. Μία 57,7 kWh και μία 77 kWh, πάντα με κίνηση στους εμπρός τροχούς. Η έκδοση με την μπαταρία των 57,7 kWh αποδίδει 167 DIN ίππους ενώ η έκδοση των 77 kWh φτάνει τους 224 ίππους. Με μέγιστη αυτονομία έως 600 km (WLTP), το Toyota C-HR+ παρέχει κορυφαία απόδοση, ενώ η φόρτιση είναι εξίσου αποδοτική, με 11 kW onboard φορτιστή (ή 22 kW) και δυνατότητα ταχείας DC φόρτισης έως 150 kW.

Θα πρέπει να αναφέρουμε ότι η Toyota προσφέρει το Battery Care Program, το οποίο καλύπτει την μπαταρία έως και 10 χρόνια ή 1.000.000 χλμ, υπό την προϋπόθεση ετήσιου ελέγχου της κατάστασής της. Επιπλέον, εγγυάται ότι η μπαταρία θα διατηρεί τουλάχιστον 70% της χωρητικότητάς της για έως 10 χρόνια.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προχωρήσουν σε online κράτηση στο παρακάτω link:

https://www.toyota.com.cy/customer/reserve/toyota-c-hr-plus