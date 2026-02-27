Στην καρδιά του Λας Βέγκας, εκεί όπου τα φώτα δεν σβήνουν ποτέ και η υπερβολή αποτελεί τρόπο ζωής, η Mercedes-AMG επέλεξε να αποκαλύψει το επόμενο μεγάλο της κεφάλαιο. Με φόντο τη λεωφόρο των καζίνο και τη λάμψη της Νεβάδα, η μάρκα παρουσίασε με θεαματικό τρόπο το νέο της όραμα για τις επιδόσεις, βάζοντας στο προσκήνιο τον Brad Pitt, τον George Russell και το επερχόμενο Mercedes-AMG GT 4-Door Coupe. Ο διάσημος ηθοποιός και παραγωγός γίνεται το νέο πρόσωπο του τετραθύρου coupe. Γνωστός για τον ρόλο του στο κινηματογραφικό blockbuster F1 The Movie, αλλά και για την αυθεντική του σχέση με την αυτοκίνηση, ο Pitt την έννοια της φιλοδοξίας, της απόδοσης και της καινοτομίας. Αξίες που βρίσκονται βαθιά ριζωμένες στο DNA της εταιρείας.

Η συνεργασία σηματοδοτήθηκε με ένα stunt στο Λας Βέγκας. Το σκηνικό ήταν καθόλα κινηματογραφικό. Ο Brad Pitt περιμένει το αυτοκίνητό του σε υπηρεσία valet. Όταν όμως το όχημα καταφθάνει, πίσω από το τιμόνι δεν βρίσκεται ένας τυπικός υπάλληλος, αλλά ο George Russell, οδηγός της Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team. Το αυτοκίνητο; Ένα καμουφλαρισμένο πρωτότυπο της νέας Mercedes-AMG GT 4-Door Coupe. Αυτό που ακολουθεί είναι μια εκρηκτική επίδειξη δυνατοτήτων στους κλειστούς δρόμους της πόλης, με τον Russell να αποκαλύπτει, έστω και υπό κάλυψη, την ακρίβεια, την αμεσότητα και την ωμή επιτάχυνση που θα χαρακτηρίζουν το νέο μοντέλο. Το μήνυμα είναι σαφές: η AMG εισέρχεται σε μια νέα διάσταση επιδόσεων.

Η επερχόμενη Mercedes-AMG GT 4-Door Coupe είναι το πρώτο μοντέλο παραγωγής που βασίζεται στη νέα αρχιτεκτονική υψηλών επιδόσεων AMG.EA. Πρόκειται για μια αποκλειστική ηλεκτρική πλατφόρμα που σχεδιάστηκε εξ ολοκλήρου από την AMG, με στόχο να μεταφέρει την έννοια του performance στην εποχή της ηλεκτροκίνησης χωρίς συμβιβασμούς. Στην καρδιά του μοντέλου θα βρίσκεται ένα επαναστατικό σύστημα κίνησης με τρεις ηλεκτροκινητήρες και μπαταρία άμεσης ψύξης. Η διάταξη αυτή υπόσχεται όχι μόνο εντυπωσιακή ισχύ, αλλά και σταθερή απόδοση σε συνθήκες συνεχούς καταπόνησης. Η τεχνολογία αυτή είχε ήδη προϊδεάσει για τις δυνατότητές της μέσα από το εντυπωσιακό CONCEPT AMG GT XX, το οποίο πραγματοποίησε ρεκόρ δοκιμών στην πίστα του Nardò, στη νότια Ιταλία.

Ο Brad Pitt δήλωσε περήφανος που συμμετέχει σε αυτό το νέο κεφάλαιο, επισημαίνοντας ότι η αφοσίωση στην απόδοση, είτε μπροστά στην κάμερα είτε πίσω από το τιμόνι, είναι κοινός παρονομαστής. Με την πρεμιέρα του να έχει προγραμματιστεί για το 2026, η Mercedes-AMG GT 4-Door Coupe προαναγγέλλει μια εποχή όπου η ηλεκτρική τεχνολογία δεν περιορίζει το πάθος, αλλά το απογειώνει.