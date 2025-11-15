Αισθητή αναμένεται να είναι απόψε η πτώση της θερμοκρασίας, σύμφωνα με τη Μετεωρολογική Υπηρεσία.

Η θερμοκρασία θα κατέλθει γύρω στους 9 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 12 στα παράλια και γύρω στους 3 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Η πρόγνωση του καιρού

Ασθενής χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή, ωστόσο ασθενής ψηλή πίεση αναμένεται σταδιακά από αύριο.

Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, παρόλο που τοπικά στα παράλια αργότερα, ενδέχεται να παρατηρηθούν αυξημένες χαμηλές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα συνεχίσουν να πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί και στα βόρεια παράλια νοτιοανατολικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη στα νότια παράλια ενώ στα υπόλοιπα παράλια θα καταστεί σταδιακά λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα κατέλθει γύρω στους 9 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 12 στα παράλια και γύρω στους 3 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, παρόλο που τοπικά θα παρατηρούνται αυξημένες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοανατολικοί ως νοτιοανατολικοί και το απόγευμα στα δυτικά νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, γενικά ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη, παρόλο που στα βόρεια και τα ανατολικά παροδικά θα είναι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 22 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 23 στα παράλια και γύρω στους 14 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο βράδυ ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο κατά διαστήματα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί και στα βόρεια νοτιοανατολικοί, ασθενείς και τοπικά μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη.

Τη Δευτέρα, ο καιρός αρχικά θα είναι κυρίως αίθριος με τοπικά αυξημένες νεφώσεις, ωστόσο προοδευτικά θα καταστεί μερικώς συννεφιασμένος κυρίως από μέσες νεφώσεις, ενώ ενδέχεται να σημειωθούν μεμονωμένες ελαφρές βροχές.

Την Τρίτη, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος με τοπικά αυξημένες νεφώσεις, κυρίως τις απογευματινές ώρες. Την Τετάρτη ο καιρός θα συνεχίσει να είναι κυρίως αίθριος.

Η θερμοκρασία μέχρι την Τετάρτη θα σημειώσει άνοδο, για να κυμανθεί έτσι πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές της εποχής.