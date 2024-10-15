Η Παγκόσμια ημέρα ψωμιού, στις 16 Οκτωβρίου, είναι μια αφορμή να αναγνωρίσουμε πόσο σημαντικό ρόλο έχει το ψωμί στην καθημερινότητά μας. Έχει μοιραστεί σε οικογενειακά και φιλικά τραπέζια, είναι η πρώτη μυρωδιά του πρωινού και είναι απαραίτητο τρόφιμο για κάθε σπίτι.

Μια μέρα αφιερωμένη στο ψωμί λοιπόν, δεν θα μπορούσε να μην είναι αφιερωμένη και στους ανθρώπους που συνεχίζουν αλλά και εξελίσσουν την τέχνη της αρτοποιίας, κάθε μέρα. Στους φούρνους Ζορπάς η παράδοση συναντά την τεχνική. Το ψωμί έχει περάσει από γενιά σε γενιά, και από το ψήσιμο στο φούρνο της αυλής του σπιτιού της οικογένειας Ζορπά, σε σύγχρονη μονάδα αρτοποιίας. Πάντα όμως με στόχο να φτάσει στο τραπέζι κάθε Κύπριου αυθεντικό, φρέσκο και απολαυστικό.

Με περισσότερα από 30 είδη ψωμιού, έχουν καταφέρει να συνδυάσουν την παράδοση, την αγάπη για το καλό ψωμί και τις πρώτες ύλες εξαιρετικής ποιότητας με τη γνώση της σύγχρονης αρτοποιίας. Κάθε ψωμί στα ράφια των Φούρνων Ζορπάς, είναι αποτέλεσμα τεχνογνωσίας, εξειδίκευσης, σεβασμού στην πρώτη ύλη και αγάπης. Ζυμώνουν όπως παλιά, με προζύμι δικής τους παραγωγής και χωρίς συμβιβασμούς ως προς την ποιότητα του αλευριού και των πρώτων υλών. Τα πρώτα χρόνια χρησιμοποιούσαν νερό βροχής, απαλλαγμένο από επιβαρυντικά στοιχεία, ενώ σήμερα, πετυχαίνουν το ίδιο αποτέλεσμα χρησιμοποιώντας ασφαλές πόσιμο νερό, από το οποίο αφαιρούν με ειδική φυσική επεξεργασία τα ίδια επιβαρυντικά στοιχεία. Σε κάθε ψωμί δίνεται ο χρόνος που χρειάζεται για να απελευθερώσει τα αρώματα και τη γεύση του, με ορισμένα ψωμιά να ωριμάζουν για μέχρι και 48 ώρες.

Στην εποχή της ταχύτητας, οι Φούρνοι ΖΟΡΠΑΣ παραμένουν πιστοί στην υπόσχεσή τους: κάθε μέρα, κάθε ψωμί να βγαίνει από τους φούρνους τους φρέσκο και ζεστό και κυρίως με την ίδια αγάπη που βγήκε το πρώτο τους ψωμί.

Έτσι κάθε φορά που κόβεις ένα φρέσκο ψωμί ΖΟΡΠΑΣ, το σπάσιμο της κόρας , και η μυρωδιά της αφράτης ψίχας, θα σου θυμίζει μια ιστορία που ξεκίνησε πριν από 50 χρόνια σε ένα χωριό και συνεχίζει να γράφει ιστορία μέσα στις πόλεις, σε κάθε γειτονιά.

50 ΧΡΟΝΙΑ ΖΟΡΠΑΣ, 50 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟΛΑΥΣΗ.