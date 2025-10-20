Η ICTS Κύπρου, μέλος του διεθνούς ομίλου ICTS Europe, ανακοινώνει ένα καινοτόμο πρόγραμμα επιδότησης εργασίας στον τομέα της ιδιωτικής ασφάλειας, προσφέροντας Bonus πρόσληψης ύψους 1.000€ καθαρά σε νέους Φύλακες Ασφαλείας που θα ενταχθούν στην εταιρεία έως και τις 31 Ιανουαρίου 2026. Παράλληλα, επιβραβεύει το σύνολο του προσωπικού της με Commitment Bonus μέχρι και 300€ για τον μήνα Οκτώβριο.

Σε μια περίοδο που η ανεργία επιδοτείται αντί να καταπολεμάται, η ICTS επιλέγει να επενδύσει στην εργασία και στους ανθρώπους της, προσφέροντας ένα πλήρες πακέτο στήριξης που περιλαμβάνει:

Δωρεάν εκπαίδευση και έκδοση άδειας Φρουρού Ασφαλείας για νέους υποψήφιους (αξίας €370).

για νέους υποψήφιους (αξίας €370). Κάλυψη εξόδων μεταβίβασης άδειας για ήδη πιστοποιημένους φύλακες (αξίας €200).

για ήδη πιστοποιημένους φύλακες (αξίας €200). Bonus πιστοποίησης €600 για Ελεγκτές Ασφαλείας που θα εργαστούν σε αεροδρόμια.

για Ελεγκτές Ασφαλείας που θα εργαστούν σε αεροδρόμια. Bonus πρόσληψης έως €1.000 με την ολοκλήρωση τριών μηνών εργασίας.

Η συνολική επένδυση για κάθε νέο υπάλληλο ξεπερνά τα 2.000€, καθιστώντας την ICTS έναν από τους πιο ανταγωνιστικούς εργοδότες στον κλάδο.

Διαρκής Επιβράβευση και Ανάπτυξη Προσωπικού

Η ICTS συνεχίζει να στηρίζει το προσωπικό της με:

Κάλυψη εξόδων μετακίνησης για εργαζομένους εκτός Λάρνακας και Πάφου.

Επιδόματα αργιών και υπερωριών.

Μηνιαία και ετήσια Bonus παραγωγικότητας και επιβράβευσης.

Καταβολή μέρους του 13ου μισθού.

Από τον Ιανουάριο του 2024, η εταιρεία προχώρησε σε αυξήσεις μισθών έως και 25%, με τον μέσο μισθό Ελεγκτή Ασφαλείας να ξεπερνά τα 1.400€, ενώ οι Επόπτες και Υπεύθυνοι Βάρδιας λαμβάνουν πάνω από 1.800€ και 2.000€ αντίστοιχα.

ICTS Europe: Ηγέτης στην Ασφάλεια Κρίσιμων Υποδομών

Η ICTS Europe δραστηριοποιείται σε 28 χώρες και απασχολεί πάνω από 28.000 εργαζομένους. Στην Κύπρο, η ICTS έχει παρουσία άνω των 15 ετών, προσφέροντας υπηρεσίες ασφάλειας σε αεροδρόμια, λιμάνια, μαρίνες, ξενοδοχεία και εμπορικά κέντρα.

Η φιλοσοφία της εταιρείας τοποθετεί τον άνθρωπο στο επίκεντρο κάθε στρατηγικής, με έμφαση στην επαγγελματική εξέλιξη, την εκπαίδευση και την έμπρακτη αναγνώριση της προσφοράς.