Η εταιρεία δίνει ελπίδα στην ανθρωπότητα μέσω της ανάπτυξης καινοτόμων φαρμάκων και εμβολίων

«Προσπαθούμε να μην ξεχνούμε ποτέ ότι τα φάρμακα προορίζονται για τους ανθρώπους. Όχι για τα κέρδη». Η δήλωση του ιδρυτή της ΜSD, George Merck, παραμένει διαχρονική στην κουλτούρα της εταιρείας και είναι ενδεικτική της φιλοσοφίας που ακολουθεί στα 130 και πλέον χρόνια παρουσίας της στην αγορά. Με σεβασμό και φροντίδα για τον άνθρωπο και τα ζώα, η εταιρεία συμβάλλει διαρκώς στον εμπλουτισμό του θεραπευτικού οπλοστασίου της ιατρικής κοινότητας, αναπτύσσοντας καινοτόμες θεραπείες για σοβαρές ασθένειες, όπως ο καρκίνος, τα λοιμώδη νοσήματα και οι καρδιομεταβολικές παθήσεις και υπηρετώντας το υπέρτατο αγαθό: την υγεία. Παράλληλα, δίνει έμφαση στην πρόληψη, διαθέτοντας εμβόλια που έχουν διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην εξάλειψη νοσημάτων και στην προστασία εκατομμυρίων ζωών.

Στην Κύπρο, η MSD μετρά ήδη 20 χρόνια δυναμικής παρουσίας, συμβάλλοντας έμπρακτα στην ενίσχυση της δημόσιας υγείας και στη στήριξη της ιατρικής κοινότητας. Με συνέπεια, επιστημονική αριστεία και υπευθυνότητα, έχει σταθεί αρωγός στην αντιμετώπιση κρίσιμων υγειονομικών προκλήσεων , αλλά και στην προαγωγή της πρόληψης και της ενημέρωσης για σοβαρές νόσους. Με τις προκλήσεις στην Υγεία να είναι πολλές και τις επιστημονικές εξελίξεις να είναι ραγδαίες, η ΜSD «Χρησιμοποιεί τη δύναμη των επιστημών αιχμής, για να βελτιώνει τις ζωές των ανθρώπων σε όλο τον κόσμο». Το μήνυμα αυτό, το οποίο εκφράζει το όραμα και την αποστολή της εταιρείας και αποτελεί σημείο αναφοράς για κάθε μέλος της, αποκτά ακόμη πιο ουσιαστικό περιεχόμενο σήμερα, αποτελώντας πηγή έμπνευσης και καθοδήγησης για το μέλλον.

Για την MSD, η έννοια της κοινωνικής συνεισφοράς είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την καθημερινή της δράση και εκφράζεται μέσα από τέσσερις θεμελιώδεις πυλώνες, δημιουργώντας μακροπρόθεσμη αξία για την κοινωνία, αλλά και για την ίδια την εταιρεία:

Πρόσβαση στην Υγεία

Στην καρδιά της φιλοσοφίας της MSD βρίσκεται η αδιάκοπη δέσμευσή της στην επιστημονική αριστεία, την καινοτομία και την ισότιμη πρόσβαση όλων των ασθενών σε φάρμακα και εμβόλια. Ενδεικτικοί είναι οι αριθμοί:

Περισσότεροι από 450 εκατ. άνθρωποι παγκοσμίως έλαβαν φάρμακα και εμβόλια της MSD το 2024.

247 εκατ. άνθρωποι απέκτησαν πρόσβαση σε καινοτόμες θεραπείες μέσω ειδικών προγραμμάτων

Το 2024 τα προϊόντα της εταιρείας διατέθηκαν στο 92% των χωρών παγκοσμίως.

Η MSD αναλαμβάνει δράση ώστε να μειωθούν οι ανισότητες στην πρόσβαση σε φάρμακα και εμβόλια, αξιοποιώντας συνεργασίες, αλλά και δικές της πρωτοβουλίες. Για την εταιρεία, η υγεία αποτελεί δικαίωμα όλων γι’ αυτό και εκ των στρατηγικών της στόχων είναι, η πρόσβαση όλο και περισσότερων ανθρώπων στα φάρμακα και τα εμβόλια της.

Ανθρώπινο δυναμικό

Για την MSD, οι άνθρωποί της είναι ο σημαντικότερος της πόρος και το πιο ισχυρό όπλο που διαθέτει για την επίτευξη των στόχων και του οράματός της. Η εταιρεία επενδύει στη συνεχή ανάπτυξη δεξιοτήτων, ενισχύει τη δημιουργικότητα και την καινοτομία και καλλιεργεί ένα εργασιακό περιβάλλον που στηρίζει την αφοσίωση και τις ιδέες του ανθρώπινου της δυναμικού. Οι άνθρωποι στην MSD αποτελούν την κινητήρια δύναμη πίσω από την ανάπτυξη θεραπειών και υπηρεσιών υψηλής ποιότητας. Aξίζει να σημειωθεί ότι ποσοστό μεγαλύτερο από το 30% των εργαζομένων συμμετέχουν σε Business Resource Groups, ενώ το εταιρικό πρόγραμμα υποστήριξης ψυχικής υγείας (Employee Assistance Program) είναι διαθέσιμο σε περισσότερες από 75 χώρες.

Περιβαλλοντική Βιωσιμότητα

Η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί βασική προτεραιότητα για την εταιρεία. Η MSD προωθεί δράσεις όπως η εξοικονόμηση ενέργειας, η μείωση της κατανάλωσης νερού, η υπεύθυνη διαχείριση των πρώτων υλών και η μείωση των αποβλήτων. Το 2024, το 61% της ηλεκτρικής ενέργειας προήλθε από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Στόχος της εταιρείας είναι όπως:

Έως το 2030 μειώσει κατά 46% τους επιχειρησιακούς της ρύπους και κατά 30% τους ρύπους σε όλη την αλυσίδα αξίας, σε σύγκριση με το 2019.

Έως το 2045 λειτουργεί με μηδενικό αποτύπωμα άνθρακα σε όλα τα επίπεδα των εργασιών της.

Στην Κύπρο, στο πλαίσιο των εορτασμών για τα 20 χρόνια λειτουργίας της, η εταιρεία «πρασινίζει» το πάρκο Μαρί στην Παλουριώτισσα, φυτεύοντας συμβολικά είκοσι νέα δέντρα που θα αναζωογονήσουν το πάρκο προς όφελος του περιβάλλοντος και των κατοίκων της περιοχής.

Δεοντολογία και αξίες

Η MSD λειτουργεί στη βάση ενός αυστηρού κώδικα δεοντολογίας, εφαρμόζοντας διαφανείς και υπεύθυνες πρακτικές σε όλες τις δραστηριότητές της, όπως:

Διατήρηση 100% συμμόρφωσης με τους κανονισμούς προστασίας προσωπικών δεδομένων

Καλλιέργεια κουλτούρας διαφάνειας και αναφοράς παρατυπιών μέσω σύγχρονων εργαλείων.

Η διαχρονική δέσμευση της MSD για υπεύθυνη εταιρική ευθύνη οδήγησε την Εταιρεία σε διεθνείς, τιμητικές αναγνωρίσεις ανάμεσα στις οποίες είναι και οι πιο κάτω:

#1 στη λίστα America’s Most Responsible Companies & #1 στον τομέα Health Care and Life Sciences (Newsweek & Statista 2024-2025)

#2 στον τομέα Pharmaceuticals and Biotech (CNCC 2025)

#28 στο World’s Most Sustainable Companies (TIME 2024)

#68 στις 100 Best Companies to Work For (Fortune 2024)

«Η μακροχρόνια δέσμευσή μας για την προστασία της υγείας των ανθρώπων και των ζώων, για ίση πρόσβαση και για την υπεύθυνη λειτουργία της εταιρείας παραμένει ακλόνητη. Με τις ραγδαίες εξελίξεις που συμβαίνουν γύρω μας, είμαι περήφανος για την πρόοδο που έχουμε σημειώσει μέχρι σήμερα και παραμένω αισιόδοξος για το μέλλον», αναφέρει ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της MSD, Robert M. Davis.

Σχετικά με την MSD

Με τη δύναμη της επιστήμης, συνεχίζουμε να σώζουμε και να βελτιώνουμε τις ζωές των ανθρώπων σε όλο τον κόσμο. Στην MSD, γνωστή ως Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, ΗΠΑ στις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά, ενώνουμε τις δυνάμεις μας για την επίτευξη αυτού του κοινού μας σκοπού. Για περισσότερα από 130 χρόνια, φέρνουμε την ελπίδα στους ανθρώπους ανακαλύπτοντας και αναπτύσσοντας φάρμακα, εμβόλια και καινοτόμες λύσεις για τις πιο απειλητικές ασθένειες στον κόσμο.