Η τάφρος της Πύλης Αμμοχώστου: Από χαμένη σταγόνα σε πηγή ζωής για το πράσινο της πόλης.

Η «Αποστολή Νερό» της Coca–Cola στην Κύπρο

Η Coca-Cola στην Κύπρο διαχειρίζεται υπεύθυνα τους φυσικούς πόρους και τις πρώτες ύλες. Το βασικότερο συστατικό για τα προϊόντα της εταιρείας είναι το νερό, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παραγωγικής της διαδικασίας, και χρησιμοποιείται τόσο για την παραγωγή των προϊόντων της όσο και για τον καθαρισμό και την απολύμανση των μηχανημάτων.

Στην Κύπρο, όπου η λειψυδρία και η κλιματική αλλαγή απειλούν καθημερινά την ποιότητα ζωής, γεννήθηκε μια αποστολή που άλλαξε τα δεδομένα: «Αποστολή Νερό – Zero Drop». Ένα κοινωνικό πρόγραμμα που ξεκίνησε το 2013 από το Ίδρυμα της Coca-Cola, ‘The Coca-Cola Foundation”και υλοποιήθηκε σε συνεργασία με τον Μη Κυβερνητικό Οργανισμό Global Water Partnership Mediterranean (GWP-Med), με ένα όραμα: να μην χαθεί ούτε μία σταγόνα.

Το πρόγραμμα προωθεί την αποτελεσματικότερη διαχείριση του νερού, μέσα από την υιοθέτηση εναλλακτικών πηγών νερού, ενώ την ίδια ώρα ευαισθητοποιεί την κοινή γνώμη, και ειδικά τη νέα γενιά, για την υπεύθυνη διαχείριση του νερού συνεργαζόμενη με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς.

Από το 2013 υλοποιήθηκαν 21 έργα σε σχολεία, αθλητικούς χώρους και δημόσιες υποδομές, 16 συστήματα συλλογής γκρίζου νερού, και εκατομμύρια λίτρα νερού να εξοικονομούνται κάθε χρόνο. Πίσω από τους αριθμούς, όμως, κρύβονται ιστορίες: παιδιά που μαθαίνουν να σέβονται το νερό, κοινότητες που βλέπουν το πράσινο να ανθίζει, τεχνικοί και εκπαιδευτικοί που γίνονται πρεσβευτές βιώσιμης ανάπτυξης.

Το έργο συλλογής βρόχινου νερού στην Πύλη Αμμοχώστου

Στην επόμενη φάση των έργων, η καινοτομία βρέθηκε στο προσκήνιο. Έξυπνες τεχνολογίες, συστήματα συλλογής βρόχινου και επιφανειακού νερού.

Και μέσα στο πλαίσιο αυτό υλοποιήθηκε ένα πολύ σημαντικό έργο στην τάφρο της Πύλης Αμμοχώστου στη Λευκωσία, όπου το νερό που κάποτε χανόταν, τώρα ποτίζει το πράσινο της πόλης. Μια υπόγεια δεξαμενή, ένα αντλητικό συγκρότημα με φίλτρα, και μια ιδέα που μετάτρεψε την πρόκληση σε ευκαιρία.

To 2017 υπογράφηκε σχετικό σύμφωνο συνεργασίας με το Δήμο Λευκωσίας στο πλαίσιο του Προγράμματος Μη Συμβατικών Πόρων: Αποστολή Νερό και στη συνέχεια η συμφωνία για την εφαρμογή συστήματος συλλογής επιφανειακού νερού για άρδευση αστικού πρασίνου και σύνδεσή του με υφιστάμενες υποδομές στην τάφρο της Πύλης Αμμοχώστου.

Το έργο που υλοποιήθηκε, συνίστατο στην κατασκευή συστήματος συλλογής του νερού που ρέει στο κανάλι της Πύλης Αμμοχώστου και την προσωρινή αποθήκευσή του σε υπόγεια δεξαμενή. Μέσω αντλητικού συστήματος με φίλτρα καθαρισμού και τη σύνδεσή του με υφιστάμενες υποδομές το νερό διοχετεύεται ώστε να αξιοποιείται για σκοπούς άρδευσης.

Το έργο έχει τη δυνατότητα συλλογής 20 τόνων νερού ημερησίως, ποσότητα πολύ σημαντική για την άρδευση της πόλης καθώς αυτό το νερό, χρησιμοποιείται για το πότισμα περιφερειακών πάρκων της πόλης κυρίως σε πάρκα στην Παλλουριώτισα και στο Καϊμακλί. Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται εξοικονόμηση νερού και ταυτόχρονα ενισχύεται το αστικό πράσινο.

Διεθνής αναγνώριση

Η διεθνής αναγνώριση του προγράμματος είναι εξίσου σημαντική. Το πρόγραμμα «Zero-Drop – Αποστολή Νερό» διακρίθηκε ως η δεύτερη καλύτερη πρακτική παγκοσμίως στον διαγωνισμό World Water Showcase του Παγκόσμιου Φόρουμ για το Νερό, ενώ έχει τιμηθεί και στα Cyprus Responsible Business Awards. Οι δράσεις του αποκτούν ακόμη μεγαλύτερη σημασία σε μία χώρα όπως η Κύπρος, που πλήττεται ιδιαίτερα από την έλλειψη υδάτινων πόρων.