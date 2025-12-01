Χριστουγεννιάτικο παζαράκι διοργανώνει το ίδρυμα Ενηλίκων ΑμΕΑ «Ιασόνειο – Χρώματα Ζωής», την Κυριακή 7 Δεκεμβρίου 2025. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα Πολλαπλής Χρήσης δίπλα από το οίκημα του Ιδρύματος στη διεύθυνση Χαρίτων 3, 6041, στη Λάρνακα. Το παζαράκι θα ανοίξει τις πόρτες του στις 11:00 και θα λειτουργεί μέχρι τις 15:00.

Το παζαράκι περιλαμβάνει γιορτινές δημιουργίες, χειροποίητα δώρα και άλλες εκπλήξεις σε ένα ζεστό, χριστουγεννιάτικο κλίμα. Στόχος της εκδήλωσης είναι η ενίσχυση του έργου του Ιδρύματος και η στήριξη των ατόμων με αναπηρία μέσα από την παρουσία και τη συμμετοχή του κοινού.

Οι διοργανωτές καλούν όλους να παρευρεθούν και να στηρίξουν την προσπάθεια, απολαμβάνοντας παράλληλα το πνεύμα των γιορτών.