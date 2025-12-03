Με μια ξεχωριστή εκδήλωση για τους επιβάτες στο Διεθνές Αεροδρόμιο Λάρνακας «Γλαύκος Κληρίδης», η AEGEAN, σε συνεργασία με την Hermes Airports, γιόρτασε την έναρξη της νέας απευθείας πτήσης Λάρνακα – Βρυξέλλες, η οποία από την 1η Δεκεμβρίου συνδέει απευθείας την Κύπρο με την πρωτεύουσα του Βελγίου.

Η απευθείας αεροπορική σύνδεση Λάρνακας – Βρυξελλών διασφαλίζει άμεση πρόσβαση σε έναν στρατηγικής σημασίας ευρωπαϊκό προορισμό, ενόψει και της επικείμενης Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ. Για τον μήνα Δεκέμβριο η AEGEAN θα πραγματοποιεί τρεις απευθείας πτήσεις σε εβδομαδιαία βάση, ενώ από την 1η Ιανουαρίου έως και τις 30 Ιουνίου 2026 οι πτήσεις προγραμματίζεται να αυξηθούν σε πέντε εβδομαδιαίως.

Η έναρξη του νέου δρομολογίου εντάσσεται στο ευρύτερο αναπτυξιακό πλάνο της AEGEAN για το 2026, το οποίο προβλέπει, μεταξύ άλλων, αύξηση χωρητικότητας κατά 8% σε σχέση με το 2025, με τις προσφερόμενες θέσεις από και προς την Κύπρο να ανέρχονται συνολικά σε 1,5 εκατ. Η εξέλιξη αυτή υπογραμμίζει τη στρατηγική σημασία της κυπριακής αγοράς για την εταιρεία και επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της στη διαρκή ενίσχυση της συνδεσιμότητας του νησιού.

Η Μαρίνα Βάλβη, Corporate Affairs & Communications Director της AEGEAN, δήλωσε:

«Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που εγκαινιάζουμε την απευθείας σύνδεση Λάρνακας–Βρυξελλών, ένα δρομολόγιο υψηλής προστιθέμενης αξίας τόσο για το κυπριακό επιβατικό κοινό όσο και για τους διεθνείς επισκέπτες του νησιού. Η AEGEAN παραμένει σταθερά προσηλωμένη στην ενίσχυση της συνδεσιμότητας της Κύπρου, προσφέροντας αξιόπιστες και ποιοτικές ταξιδιωτικές επιλογές που διευκολύνουν την πρόσβαση προς σημαντικούς ευρωπαϊκούς προορισμούς. Σε στενή συνεργασία με την Hermes Airports, συνεχίζουμε να επενδύουμε στην παρουσία μας στο νησί, παρέχοντας στους επιβάτες την άνεση, την εξυπηρέτηση και το υψηλό επίπεδο ταξιδιωτικής εμπειρίας που χαρακτηρίζουν την AEGEAN γιε περισσότερα από 26 χρόνια.»

Στον χαιρετισμό της, η κ. Μαρία Κουρούπη, Director of Aviation Development, Marketing & Communication της Hermes Airports, σημείωσε: «Η έναρξη της νέας απευθείας σύνδεσης Λάρνακας–Βρυξελλών αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό βήμα προς την ενίσχυση της συνδεσιμότητας της Κύπρου. Το συγκεκριμένο δρομολόγιο θα εξυπηρετήσει τις ανάγκες της Κυπριακής Ευρωπαϊκής Προεδρίας αλλά παράλληλα και ένα διαχρονικό αίτημα για απευθείας σύνδεση με την πρωτεύουσα της Ευρώπης. Από πλευράς μας προσβλέπουμε στη στενή συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς , ώστε η Κύπρος να προβληθεί δυναμικά στο βελγικό κοινό και το απευθείας δρομολόγιο να διατηρηθεί με επιτυχία και μετά το 2026».

Για την AEGEAN, η Κύπρος αποτελεί διαχρονικά έναν από τους σημαντικότερους πυλώνες της δραστηριότητάς της, με την εταιρεία να προσφέρει σταθερή σύνδεση του νησιού με απευθείας τακτικές και ναυλωμένες πτήσεις μέσω των κύριων κόμβων της σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Στο πλαίσιο αυτό, η εταιρεία θα εκκινήσει εκ νέου από τις 2 Δεκεμβρίου το απευθείας δρομολόγιο προς το Ηράκλειο με 2 εβδομαδιαίες πτήσεις, ενώ εξακολουθεί να προσφέρει έως 7 καθημερινές πτήσεις προς την Αθήνα, έως 7 εβδομαδιαίες πτήσεις προς τη Θεσσαλονίκη και έως 8 εβδομαδιαίες πτήσεις προς το Τελ Αβίβ.