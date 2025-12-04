Αναδείχθηκε στις 3 Δεκεμβρίου 2025, στις εγκαταστάσεις του Κρατικού Λαχείου στην Έγκωμη, ο τυχερός λαχνός της κλήρωσης «Αγία Σκέπη». Το μεγάλο δώρο, ένα Renault Symbioz Full Hybrid E-Tech αξίας €32.000, βρήκε τον νέο του ιδιοκτήτη, προσφέροντας χαρά και ενθουσιασμό.

Ο τυχερός αριθμός που κέρδισε το Renault Symbioz Full Hybrid E-Tech αξίας €32.000 είναι ο 45219.

Εκ μέρους του Ομίλου Πηλακούτα, η Head of Business Strategy, κα Στάλω Πηλακούτα, εξέφρασε τα θερμά της συγχαρητήρια στην Αγία Σκέπη για το πολυδιάστατο και σημαντικό έργο που επιτελεί.

«Είναι τιμή για εμάς να στεκόμαστε στο πλευρό της Αγίας Σκέπης για ακόμη μία χρονιά. Η προσφορά της στην κοινωνία παραμένει ανεκτίμητη και αποτελεί πηγή έμπνευσης. Συγχαίρουμε θερμά τον φετινό τυχερό που κερδίζει το Renault Symbioz Full Hybrid E-Tech, ένα αυτοκίνητο που συνδυάζει σύγχρονη τεχνολογία, άνεση και υβριδική απόδοση νέας γενιάς», ανέφερε η κα Πηλακούτα.

Ο Όμιλος Πηλακούτα στέκεται διαχρονικά στο πλευρό της Αγίας Σκέπης, υποστηρίζοντας έμπρακτα τον αγώνα κατά των ναρκωτικών και συμβάλλοντας με συνέπεια στην ενίσχυση του σημαντικού έργου της.