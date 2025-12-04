Μετρώντας σωστά με τα Barcelona Principles 4.0

Ο κόσμος της επικοινωνίας εξελίσσεται με ταχύτητα και μαζί του αλλάζει ο τρόπος που μετράται η επιτυχία. Οι ομάδες PR & Marketing δεν αρκεί να επικεντρώνονται μόνο σε ποσοτικές μετρήσεις, αλλά χρειάζεται να αναδεικνύουν την πραγματική αξία κάθε καμπάνιας, συνδυάζοντας και ποιοτικά metrics.

Save the date! 9 Δεκεμβρίου 2025, 15:00

Η Clip News, με εμπειρία 33 ετών στο Media Monitoring, διοργανώνει ένα πρακτικό free webinar, στο οποίο οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να μάθουν πώς να μετατρέπουν τα δεδομένα σε ουσιαστική αξία, με αφορμή τα διεθνή Barcelona Principles V4.0.

Key Highlights:

Τι φέρνουν τα Barcelona Principles 4.0

Πώς η αγορά προσαρμόζεται σε digital, AI & measurable impact

Τι σημαίνουν τα metrics για agencies και brands

Best practices

Το webinar θα φιλοξενήσει κορυφαίους industry experts, οι οποίοι θα μοιραστούν την εμπειρία και τις πρακτικές τους στο PR measurement:

Κ hali Sakkas , Chief Insights Officer at CARMA & AMEC Board Director

, Chief Insights Officer at CARMA & AMEC Board Director Ρ ό η Χ ά ικου , Corporate Affairs, Marketing & ESG Director at HPPC & Board Member at Corporate Affairs Professional Association (CAPA)

, Corporate Affairs, Marketing & ESG Director at HPPC & Board Member at Corporate Affairs Professional Association (CAPA) Κατερίνα Κεχαγιά, Vice President at Clip News & Vice President at FIBEP

Οι θέσεις για το webinar είναι περιορισμένες. Όσοι ενδιαφέρονται, μπορούν να εξασφαλίσουν τη συμμετοχή τους μέσω ηλεκτρονικής εγγραφής εδώ για να μάθουν πώς εξελίσσεται το PR measurement και πώς μπορεί να αξιοποιηθεί στρατηγικά στις καμπάνιες.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε το www.clipnews.gr ή επικοινωνήστε στο info@clipnews.gr.

Λίγα λόγια για την Clip News

Με περισσότερα από 30 χρόνια εξειδίκευσης στον τομέα του Media Monitoring, η Clip News προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες αποδελτίωσης και ανάλυσης της δημοσιότητας για Social Media, Internet, Έντυπα, Τηλεόραση και Ραδιόφωνο. Από το 2022, και μετά από συμμετοχή σε δημόσιο διαγωνισμό, απέκτησε από τον Σύνδεσμο Εκδοτών Κύπρου το νόμιμο δικαίωμα αποδελτίωσης. Συνδυάζει τη χρήση τεχνολογιών machine learning και AI με την εξειδίκευση των αναλυτών της, παρέχοντας πολύτιμα insights για τους επαγγελματίες της επικοινωνίας, του PR και του marketing. Είναι μέλος του Παγκόσμιου Οργανισμού Εταιρειών Media Monitoring (FIBEP) και της Διεθνούς Ένωσης για τη Μέτρηση και Αξιολόγηση της Επικοινωνίας (AMEC). Το 2024 βραβεύτηκε από την AMEC ως “Organization of the Year” στην κατηγορία της, που αποτελεί μια από τις υψηλότερες διακρίσεις στον παγκόσμιο κλάδο της επικοινωνίας.