Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε στις 4 Δεκεμβρίου η εκδήλωση του Ιδρύματος «Δέσποινα Κατσελλή Παττίχη» με την παρουσίαση της β΄ έκδοσης του βιβλίου «Οι Πόλεις και τα Χωριά της Κερύνειας» του Δημητρίου Χ. Χατζηχαμπή, στο Παττίχειο Ιστορικό Αρχείο και Κέντρο Μελετών Λεμεσού.

Η κατάμεστη αίθουσα, γεμάτη με πλήθος Κερυνιωτών και πολιτών από όλες τις επαρχίες της Κύπρου, που ταξίδεψαν από όλη τη χώρα, καθώς και με την παρουσία εκπροσώπου της Υπουργού Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, του Δημάρχου Κερύνειας κ. Ιωσήφ Βιολάρη, της Επάρχου Λεμεσού κας Έμιλης Διονυσίου και του Μητροπολίτη Κερύνειας κ.κ. Χρυσοστόμου. Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν επίσης βουλευτές, καθώς επίσης δημοτικοί σύμβουλοι από τη Λεμεσό, τη Λάρνακα και την Κερύνεια, ακαδημαϊκοί, φίλοι της ιστορίας και του πολιτισμού και πολλοί φίλοι του Ιδρύματος, επιβεβαιώνοντας το ευρύ ενδιαφέρον της Πολιτείας και της κοινωνίας για το έργο και την αποστολή του Ιδρύματος.

Χαιρετισμούς απηύθυναν ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Κυριάκος Παττίχης και η Αντιπρόεδρος Ολυμπία Πιερίδου, ενώ ο Καθηγητής Δρ. Γιώργος Ξενής παρουσίασε και ανέλυσε το βιβλίο του Δημητρίου Χ. Χατζηχαμπή, αναδεικνύοντας την επιστημονική και ιστορική του αξία. Στο τέλος μίλησε ο συγγραφέας, εκφράζοντας τη βαθιά του συγκίνηση και ευγνωμοσύνη.

Η βραδιά ολοκληρώθηκε με δεξίωση, σε ατμόσφαιρα ζεστή, εγκάρδια, γεμάτη αναφορές στην αγαπημένη Κερύνεια, επιβεβαιώνοντας το ραντεβού για ακόμα περισσότερες εκδηλώσεις με περιεχόμενο που αντιπροσωπεύει τις αρχές και τις αξίες του Ιδρύματος αλλά και του κόσμου που το αγκαλιάζει παγκύπρια.

Το βιβλίο, μια όμορφη έκδοση με σκληρό εξώφυλλο, προσφέρθηκε σε όλους ανεξαίρετα τους παρευρισκόμενους.