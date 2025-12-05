Η Coral Cyprus (Shell Licensee) προσθέτει επιπλέον εορταστική διάθεση στην περίοδο των γιορτών με το λανσάρισμα της νέας καμπάνιας «Spin to Win», του ψηφιακού παιχνιδιού που επιβραβεύει τους οδηγούς κάθε φορά που ανεφοδιάζουν με καύσιμα Shell V-Power και χρησιμοποιούν την εφαρμογή επιβράβευσης Shell GO+. Η ενέργεια έχει στόχο να συνδυάσει τη χαρά των γιορτών με μια διαδραστική εμπειρία επιβράβευσης για τους οδηγούς σε όλη την Κύπρο.

Η ενέργεια «τρέχει» από τις 5 Δεκεμβρίου 2025 μέχρι τις 28 Ιανουαρίου 2026 και δίνει στους πελάτες μία περιστροφή στον ψηφιακό τροχό της εφαρμογής Shell GO+ κάθε φορά που αγοράζουν 25 λίτρα ή περισσότερα καύσιμα Shell V-Power και σκανάρουν την ψηφιακή τους κάρτα Shell GO+. Κάθε περιστροφή μπορεί να ξεκλειδώσει άμεσα δώρα όπως πόντους Shell GO+ και δώρο πλύσιμο αυτοκινήτου, καθώς και επιπλέον συμμετοχές στην τελική κλήρωση για 26 μεγάλα δώρα, συμπεριλαμβανομένων smartphones (iPhone 17 Pro, Samsung S25 Plus), Apple Watches Series 10, κονσολών PlayStation 5, κουπονιών Bolt (για φαγητό και υπηρεσίες ταξί) αξίας 200€, σετ Coral Gas Smart Grill και προπληρωμένων καρτών Coral Pass πιστωμένες με καύσιμα αξίας 100€, πέρα από τις άμεσες επιβραβεύσεις όπως πόντους Shell GO+ και κουπόνια για πλύσιμο αυτοκινήτου.

Ο κ. Μανώλης Καλάθας, Country Manager της Coral Cyprus, δήλωσε: «Η εορταστική περίοδος είναι μια εποχή που ο κόσμος βρίσκεται στον δρόμο ακόμη περισσότερο, επισκεπτόμενος οικογένεια, φίλους και εορταστικούς προορισμούς. Με το Spin to Win θέλουμε να πούμε ένα ειλικρινές “ευχαριστώ” στους πελάτες μας, κάνοντας κάθε ανεφοδιασμό Shell V-Power πιο αποδοτικό, πιο διασκεδαστικό και πολύ πιο διαδραστικό μέσα από την εφαρμογή Shell GO+».

Συνδυάζοντας την τελευταία γενιά καυσίμων Shell V-Power, την εφαρμογή επιβράβευσης Shell GO+ και έναν εορταστικό μηχανισμό παιχνιδιού, η Coral Cyprus (Shell Licensee) επιδιώκει να διατηρήσει τη δυναμική που δημιούργησαν οι πρόσφατες καμπάνιες της, να ενισχύσει τη σχέση με τους υφιστάμενους πελάτες και να προσελκύσει νέους χρήστες στο ψηφιακό της οικοσύστημα κατά τη διάρκεια της εορταστικής περιόδου και μετά.

Η Coral Cyprus είναι επίσημη δικαιοδόχος της Shell και χρησιμοποιεί τα εμπορικά της σήματα βάσει σχετικής άδειας. Οι απόψεις που εκφράζονται στο παρόν δελτίο τύπου ή στη δήλωση εκφράζονται από την Coral Cyprus και, παρότι ευθυγραμμίζονται με τις αξίες και τα πρότυπα του Ομίλου Shell, δεν εκφράζονται εκ μέρους του Ομίλου ούτε αντικατοπτρίζουν απαραίτητα τις απόψεις των εταιρειών του.

Η Coral Cyprus δραστηριοποιείται στην Κύπρο από το 2017 και διαχειρίζεται δίκτυο άνω των 40 πρατηρίων καυσίμων. Είναι μέλος του Ομίλου MOTOR OIL και προσφέρει καινοτόμα, υψηλής ποιότητας προϊόντα και υπηρεσίες, επενδύοντας παράλληλα σε πρωτοβουλίες που προάγουν τη βιώσιμη ανάπτυξη και την κοινωνική ευημερία στην Κύπρο.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα επιβράβευσης Shell GO+ μπορείτε να βρείτε στο www.shell.com.cy/shell-go-plus.

Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.