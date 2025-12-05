Η αλυσίδα στηρίζει εμπράκτως τους 2500 εργαζόμενούς της και με δωροκουπόνια για ψώνια από τις υπεραγορές αξίας €1 εκατ.

Στην παραχώρηση μισθολογικών αυξήσεων στο προσωπικό τους συνολικού ύψους €2.5 εκ., προχώρησαν οι Υπεραγορές Αλφαμέγα, ανταμείβοντάς τους για την απόδοση και την αφοσίωσή τους και αποδεικνύοντας έμπρακτα το ενδιαφέρον για το προσωπικό τους.

Οι μισθολογικές αυξήσεις αφορούν και τους 2500 υπαλλήλους των υπεραγορών Αλφαμέγα αλλά και των Bean Bar και έγινε στη βάση κριτηρίων, αξιολόγησης.

Παράλληλα με τις μισθολογικές αυξήσεις, δόθηκαν στο σύνολο του προσωπικού δωροκουπόνια για ψώνια από τις Αλφαμέγα συνολικής αξίας €1 εκ.

Οι νέες αυξήσεις και παραχωρήσεις στο προσωπικό προστίθενται στα υπόλοιπα ωφελήματα των εργαζόμενων της εταιρείας όπως είναι ο 13ος μισθός, οι εκπτώσεις στις υπεραγορές και τα Bean Bar, οι υποτροφίες για σπουδές σε πανεπιστημιακά ιδρύματα για τους ίδιους αλλά και για τα εξαρτώμενα τους άτομα, καθώς και η δωρεάν πρόσβαση σε ιατρό εργασίας, εγκεκριμένους ψυχολόγους και διατροφολόγους. Επιπλέον, με γνώμονα την υγεία των εργαζομένων και των οικογενειών τους, προσφέρεται ιδιωτικό σχέδιο ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης με παγκόσμια κάλυψη, ασφάλεια ζωής και ταμείο προνοίας.

Η διαχρονική στήριξη, η παροχή ωφελημάτων, η ανάπτυξη δεξιοτήτων, σε συνδυασμό με ένα ευχάριστο περιβάλλον εργασίας είναι αναπόσπαστο μέρος της κουλτούρας των υπεραγορών Αλφαμέγα.

Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι η εταιρία θεωρείται κορυφαίος εργοδότης επιλογής στην Κύπρο. Επιπλέον, η Χ.Α. Παπαέλληνας Εμπορική Λτδ, διαχειρίστρια των Υπεραγορών ΑΛΦΑΜΕΓΑ και του Bean Bar πιστοποιήθηκε για τέταρτη φορά το 2024 ως Investor in People, ενός διεθνούς προτύπου που αξιολογεί τις καλές πρακτικές στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού σε περισσότερες από 100 χώρες, ενώ απέσπασε τη μοναδική και τιμητική διάκριση να καταταχθεί στους 20 κορυφαίους εργοδότες του προτύπου Investor in People παγκοσμίως.