Ο πρώτος κύκλος χρηματοδότησης €60.000 ανέδειξε δράσεις με ουσιαστικό κοινωνικό αντίκτυπο

Η εκδήλωση «Connect for Change», που διοργάνωσε το ENA Foundation στις 4 Δεκεμβρίου, έφερε στον ίδιο χώρο Μη Κερδοσκοπικούς Οργανισμούς και επιχειρήσεις με κοινό στόχο να ξεκινήσει ένας ανοιχτός διάλογος για συνεργασίες με ουσιαστικό κοινωνικό αντίκτυπο. Σε αυτό το περιβάλλον ανταλλαγής ιδεών και εμπειριών, το Ίδρυμα ανακοίνωσε και τα τρία έργα που διακρίθηκαν στον πρώτο κύκλο του προγράμματος Grants for Change 2025, επιβεβαιώνοντας την αξία της συνεργασίας, της συμμετοχικότητας και της ενδυνάμωσης των τοπικών κοινοτήτων.

Το πρόγραμμα, που συγκέντρωσε περισσότερες από 40 αιτήσεις από πάνω από 80 φορείς, σχεδιάστηκε για να ενισχύσει δράσεις που ανταποκρίνονται σε πραγματικές κοινωνικές ανάγκες και να δώσει σε τοπικές ομάδες και ΜΚΟ τη δυνατότητα να υλοποιήσουν έργα με μετρήσιμο και βιώσιμο αντίκτυπο. Με προϋπολογισμό €60.000 στον πρώτο κύκλο και διαδικασία ανοικτής πρόσκλησης για υποβολή προτάσεων, το πρόγραμμα «Grants for Change» στηρίζει πρωτοβουλίες που προάγουν την ένταξη, τη γνώση, την καλλιέργεια δεξιοτήτων και την κοινωνική συνοχή, ανεβάζοντας τον πήχη της συνεργασίας ανάμεσα σε φορείς της κοινωνίας των πολιτών.

Ένα από τα τρία έργα που επιλέχθηκαν για τον πρώτο κύκλο του προγράμματος είναι το ACCESS+, μια πρωτοβουλία των οργανισμών Ablebook και «Ένα Εμείς», η οποία διακρίνεται για τον πρακτικό και τεχνολογικά ώριμο τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει τα εμπόδια προσβασιμότητας στους αστικούς χώρους της Κύπρου. Μέσα από συμμετοχική χαρτογράφηση σε έναν Δήμο το έργο θα συλλέξει δεδομένα, εικόνες και προτάσεις βελτίωσης που προέρχονται από άτομα με αναπηρία, εθελοντές και τοπικούς φορείς. Παράλληλα, η πλατφόρμα Ablebook θα ενισχυθεί με δύο νέες ψηφιακές λειτουργίες: ένα σύστημα άμεσης αναφοράς προβλημάτων προσβασιμότητας, όπως παράνομα παρκαρίσματα ή εμπόδια σε ράμπες, και μια ενότητα ευκαιριών απασχόλησης ειδικά σχεδιασμένη για άτομα με αναπηρίες. Ο συνδυασμός συμμετοχικής έρευνας, τεχνολογίας και θεσμικής συνεργασίας καθιστά το έργο μια ουσιαστική παρέμβαση, με δυνατότητα να αφήσει μόνιμο αποτύπωμα στις κοινότητες όπου εφαρμόζεται.

Στους τρεις νικητές περιλαμβάνεται επίσης το έργο PLAYSCAPE των Urban Gorillas και Gardens of the Future, ένα φιλόδοξο εγχείρημα που αλλάζει την προσέγγιση στον δημόσιο χώρο για παιδιά μέσα από συμμετοχικό σχεδιασμό και δημιουργικό πειραματισμό. Το έργο ξεχωρίζει γιατί τοποθετεί τα ίδια τα παιδιά στο επίκεντρο: τους δίνει τη δυνατότητα να σχεδιάσουν, να φανταστούν και να διαμορφώσουν τον δικό τους ιδανικό παιχνιδότοπο, συμμετέχοντας ενεργά σε όλα τα στάδια. Αυτή η συμμετοχική διαδικασία υποστηρίζεται από εργαστήρια αφήγησης και σχεδιασμού, κατασκευή μακετών και συλλογική ανάπτυξη ενός νέου μοντέλου παιδικής χαράς, εμπνευσμένου από διεθνείς πρακτικές αλλά προσαρμοσμένου στις ανάγκες της κοινότητας. Το PLAYSCAPE θα λειτουργήσει ως «εργαστήριο φαντασίας», ένας χώρος όπου το παιχνίδι ενισχύει τη δημιουργικότητα, την επίλυση προβλημάτων και τη σχέση των παιδιών με το περιβάλλον τους, δημιουργώντας παράλληλα ένα πρότυπο που μπορεί να εφαρμοστεί σε δήμους, σχολεία και γειτονιές σε όλη την Κύπρο.

Το τρίτο έργο που επιλέχθηκε για τον πρώτο κύκλο είναι το έργο «Γυναίκες για την Πράσινη Μετάβαση», το οποίο θα υλοποιηθεί από το Ίδρυμα Λαόνα σε συνεργασία με τον Σύλλογο Γυναικών Υπαίθρου Λάρνακας. Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενδυνάμωση γυναικών της κυπριακής υπαίθρου, προσφέροντας πρακτική περιβαλλοντική εκπαίδευση και δεξιότητες που μπορούν να εφαρμοστούν στην καθημερινότητά τους και στις τοπικές κοινότητες. Μέσα από θεωρητικά σεμινάρια, εργαστήρια, επισκέψεις σε επιχειρήσεις, mentoring και τη δημιουργία τοπικών ομάδων δράσης, οι συμμετέχουσες θα αποκτήσουν γνώσεις για ανακύκλωση, κομποστοποίηση, κυκλική οικονομία, φυσικές παρασκευές και ανθεκτικές καλλιέργειες. Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί σε 27 κοινότητες της Λάρνακας και σε περιοχές της Πάφου, όπου οι περιβαλλοντικές προκλήσεις είναι έντονες. Στόχος είναι οι γυναίκες να συμμετέχουν ενεργά στην πράσινη μετάβαση, να ενισχύσουν τον ρόλο τους στις τοπικές αποφάσεις και να συμβάλουν στη διάδοση πιο βιώσιμων πρακτικών στις κοινότητές τους.

Με αφορμή την ολοκλήρωση της επιλογής των έργων του πρώτου κύκλου, η εκ των συντονιστών του ENA Foundation, Αναστασία Έλληνα, ανέφερε: «Ο πρώτος κύκλος του Grants for Change έδειξε πόσο πλούσιο και ώριμο είναι το δυναμικό της κοινωνίας των πολιτών στην Κύπρο. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε θερμά όλους τους φορείς που υπέβαλαν προτάσεις και στήριξαν το πρόγραμμα με τόση εμπιστοσύνη. Η ποιότητα των ιδεών που λάβαμε επιβεβαιώνει ότι υπάρχουν αξιόλογοι οργανισμοί έτοιμοι να προσφέρουν ουσιαστικές λύσεις. Η επιτυχία του πρώτου κύκλου μάς δίνει ακόμη μεγαλύτερη ώθηση για τον επόμενο. Καλούμε περισσότερους φορείς να συμμετάσχουν, να καταθέσουν τις προτάσεις τους και να αξιοποιήσουν αυτή την ευκαιρία για να μετατρέψουν το όραμά τους σε πραγματική κοινωνική δράση. Το ENA Foundation θα συνεχίσει να στηρίζει πρωτοβουλίες με πραγματικό αντίκτυπο και ιδέες που αξίζουν να υλοποιηθούν.»

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης ανακοινώθηκε επίσης η επικείμενη έναρξη του επόμενου κύκλου του προγράμματος, Grants for Change 2026, ο οποίος θα προκηρυχθεί περί τα μέσα Φεβρουαρίου με ανανεωμένη διαδικασία υποβολής, ενθαρρύνοντας περισσότερους φορείς να αναπτύξουν προτάσεις με κοινωνικό αντίκτυπο.

Το ENA Foundation παραμένει προσηλωμένο στη στήριξη πρωτοβουλιών που ενισχύουν την κοινωνική συνοχή, την ισότιμη πρόσβαση σε ευκαιρίες και την ενεργή συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών, δίνοντας έμφαση σε δράσεις που παράγουν πρακτικά και διατηρήσιμα αποτελέσματα.

Η αλλαγή ξεκινά από ένα βήμα και προχωρά όταν τη στηρίζουμε μαζί.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Ίδρυμα ΕΝΑ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο info@ena.foundation ή τηλεφωνικώς στο 22-777011.