Η Κύπρος στο επίκεντρο της νέας ευρωπαϊκής κοινότητας καινοτομίας για το νερό.

Ο Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης Λεμεσού καταγράφει μία από τις σημαντικότερες ευρωπαϊκές του επιτυχίες, καθώς εντάσσεται ως ιδρυτικό μέλος στο διεθνές σχήμα συνεργασίας Allwaters.Το σχήμα αυτό έχει επιλεγεί από το European Institute of Innovation and Technology (ΕΙΤ) για να ηγηθεί της νέας Κοινότητας Γνώσης και Τεχνολογίας (KIC), η οποία θα συνδράμει στη διαμόρφωση της ευρωπαϊκής στρατηγικής γύρω από το νερό, τη θάλασσα και τη ναυτιλία.

Ο ΕΟΑ Λεμεσού αποτελεί τον μοναδικό κυπριακό φορέα ως ιδρυτικό μέλος, γεγονός που αναδεικνύει τη συμβολή της Κύπρου στις ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες και επιβεβαιώνει τον σημαντικό ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η χώρα στον τομέα της διαχείρισης υδάτινων πόρων.

Η ανακοίνωση στο CYENS Impact Festival

Η επίσημη ενημέρωση για τη συμμετοχή του ΕΟΑ Λεμεσού στο Allwaters consortium έγινε στο πλαίσιο του «EIT Cyprus – Innovate, Connect, Transform Festival», το οποίο πραγματοποιήθηκε στις 9 και 10 Δεκεμβρίου στο CYENS Centre of Excellence στη Λευκωσία. Στην εκδήλωση συμμετείχαν εκπρόσωποι του ΕΙΤ board, των EIT Communities, ερευνητικά κέντρα, οργανισμοί και start-ups από όλη την Ευρώπη.

Ο Οργανισμός είχε ενεργή παρουσία στο φεστιβάλ με ενημερωτικό περίπτερο, παρουσιάζοντας τις αρμοδιότητές του και τις νέες ευρωπαϊκές προοπτικές που δημιουργούνται μέσω του EIT Water.

Η δήλωση του Προέδρου Γιάννη Τσουλόφτα

Σε επίσημη τοποθέτησή του στο πλαίσιο της εκδήλωσης, ο Πρόεδρος του ΕΟΑ Λεμεσού, κ. Γιάννης Τσουλόφτας, σημείωσε:

«Η συμμετοχή μας στο EIT Water αποτελεί μια τεράστια επιτυχία για την Κύπρο και τη Λεμεσό. Ως Οργανισμός έχουμε αναλάβει κρίσιμες αρμοδιότητες σε μια περίοδο που η κλιματική αλλαγή και η υδατική πίεση εντείνονται. Η ένταξή μας στο ιδρυτικό σχήμα ΕΙΤ Water μάς επιτρέπει να συμβάλουμε ενεργά στη διαμόρφωση καινοτόμων λύσεων και ευρωπαϊκών πρωτοβουλιών για το νερό. Είναι τιμή αλλά και ευθύνη, και δεσμευόμαστε να συνεργαστούμε στενά με τους ευρωπαϊκούς μας εταίρους για ένα πιο ανθεκτικό και βιώσιμο υδάτινο μέλλον».

Η σημασία του EIT Water για την Κύπρο και την Ευρώπη

Το EIT Water στοχεύει στην αντιμετώπιση των μεγαλύτερων προκλήσεων που σχετίζονται με το νερό στην Ευρώπη, μέσα από κοινές δράσεις συνεργασίας που αφορούν τη λειψυδρία, τη ξηρασία, τις πλημμύρες, την προστασία θαλάσσιων οικοσυστημάτων και τη μετάβαση προς μια σύγχρονη κυκλική blue economy. Το ιδρυτικό δίκτυο των συνεργαζόμενων φορέων περιλαμβάνει 50 εταίρους από 24 χώρες, ενώ αναμένεται να ενισχύσει την έρευνα, την επιχειρηματικότητα, τη δημιουργία νέων καινοτομιών και την ανάπτυξη νεοφυών επιχειρήσεων σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.

Το έργο θα λάβει αρχική χρηματοδότηση περίπου πέντε εκατομμυρίων ευρώ το 2026, με πλήρη επιχειρησιακή ανάπτυξη το 2027.

Ένα νέο κεφάλαιο για τον ΕΟΑ Λεμεσού

Η συμμετοχή του ΕΟΑ Λεμεσού στο EIT Water ανοίγει νέες δυνατότητες συνεργασίας, πρόσβαση σε ευρωπαϊκή τεχνογνωσία, συμμετοχή σε πιλοτικές εφαρμογές και έργα μεγάλης κλίμακας. Παράλληλα, η Κύπρος αποκτά ενεργή παρουσία στη διαμόρφωση της υδάτινης πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την επόμενη δεκαπενταετία.

Με αυτή τη σημαντική εξέλιξη, ο ΕΟΑ Λεμεσού ενισχύει τον ρόλο του ως οργανισμός που μπορεί να συμμετέχει ισότιμα σε πανευρωπαϊκές πρωτοβουλίες και να προωθεί λύσεις με θετικό περιβαλλοντικό, κοινωνικό και αναπτυξιακό αντίκτυπο για τη Λεμεσό και ολόκληρη την Κύπρο.