Ο καθηγητής και πρώην πρύτανης του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου Κώστας Γουλιάμος εξελέγη ομόφωνα Μέλος του Συμβουλίου Διοίκησης (Σ.Δ.) της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών (Α.Σ.Κ.Τ.) της Ελλάδας. Το Σ.Δ. αποτελείται από έντεκα (11) μέλη, εκ των οποίων έξι (6) μέλη είναι εσωτερικά και εκλέγονται σύμφωνα με του άρθρο 9, και πέντε (5) μέλη είναι εξωτερικά και αναδεικνύονται σύμφωνα με το άρθρο 10 του Ν.4957/2022.

Η ιστορία της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών (Α.Σ.Κ.Τ.) συμπίπτει χρονικά με την ιστορία του νεοελληνικού κράτους. Ιδρύθηκε στην Αθήνα στις 31 του Δεκέμβρη 1836 /12 Γενάρη 1837 ως “Βασιλικόν Σχολείον των Τεχνών” ή “Σχολείον Πολυτεχνικόν” και αποτελεί το παλαιότερο εκπαιδευτικό ίδρυμα στην Ελλάδα, Είναι η πρώτη ιστορικά ελληνική Σχολή Καλών Τεχνών πανεπιστημιακής εκπαίδευσης και από τα πρώτα εκπαιδευτικά ιδρύματα στις Τέχνες στην Ευρώπη. Διαθέτει έξι (6) Καλλιτεχνικούς Σταθμούς σε περιοχές της Ελλάδας. Η ΑΣΚΤ προσφέρει προγράμματα σπουδών που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα της εικαστικής δημιουργίας, από τη ζωγραφική και τη γλυπτική έως τις νέες τεχνολογίες και τα ψηφιακά μέσα.

Η Α.Σ.Κ.Τ. κατέχει και διαχειρίζεται μια εκτενή συλλογή έργων Τέχνης, ιδιαίτερης πολιτιστικής αξίας, ενώ διάσημοι Έλληνες ζωγράφοι έχουν διδάξει, διαμορφώνοντας γενιές καλλιτεχνών. Ενδεικτικά αναφέρουμε τα ονόματα των Νικηφόρου Λύτρα, Νικόλαου Γύζη, Κωνσταντίνου Παρθένη, Γιάννη Μόραλη, Δημήτρη Μυταρά, Νίκου Κεσσανλή, Σπύρου Παπαλουκά, Κωνσταντίνου Βολανάκη, Νίκου Νικολάου, Γιώργου Μαυροΐδη, Δημήτρη Κοκκινίδη, Κωνσταντίνου Γραμματόπουλου και τόσων άλλων.