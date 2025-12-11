Το ARARAT – The Signature Collection στη Λεμεσό υποδέχεται την πιο λαμπερή περίοδο του χρόνου με μοναδικές γαστρονομικές εμπειρίες και προτάσεις που αναδεικνύουν τη φιλοσοφία της υψηλής φιλοξενίας που το χαρακτηρίζει. Αποπνέοντας λάμψη και ανεπιτήδευτη κομψότητα, το ARARAT – The Signature Collection μεταμορφώνεται τον Δεκέμβριο σε ένα σκηνικό γιορτινής μαγείας και προσκαλεί τους επισκέπτες να ζήσουν τις γιορτές όπως τις έχουν ονειρευτεί: με glam διάθεση, ζεστή φιλοξενία και στιγμές που μένουν.

Truffle Tuesdays–Wine Wednesdays

Οι αγαπημένες Truffle Tuesdays ζωντανεύουν στις 16, 23 και 30 Δεκεμβρίου, προσφέροντας στους επισκέπτες μια σειρά από δημιουργίες που αναδεικνύουν τη μοναδική ένταση και το άρωμα της τρούφας, με επιλογές που εξελίσσονται καθώς προχωρά ο μήνας.

Οι Wine Wednesdays θα πραγματοποιηθούν στις 10 και 17 Δεκεμβρίου, μεταμορφώνοντας τον χώρο της Red Wine Cellar σε μια αποκλειστική εμπειρία οινικής εξερεύνησης. Από τις 19:00 οι επισκέπτες έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν σε βάθος την ταυτότητα των ετικετών που παρουσιάζονται, μέσα από εξειδικευμένη καθοδήγηση και προσεκτικά επιλεγμένα συνοδευτικά bites που αναδεικνύουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε κρασιού. Στις 20:00 η βραδιά συνεχίζεται στο Romeo Garden με live jazz, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα που συνδυάζει χαλαρή κομψότητα και γιορτινή διάθεση.

Εορταστικά Lunches & Dinners

Ο Δεκέμβριος στο ARARAT είναι γεμάτος λάμψη και …επιλογές:

Christmas Eve Dinner – 24 Δεκεμβρίου, από τις 19:00

Christmas Day Lunch – 25 Δεκεμβρίου, 1 2:00–16:00

New Year’s Eve Dinner – 31 Δεκεμβρίου, από τις 19:00

New Year’s Day Lunch – 1 Ιανουαρίου, 12:00–16:00

Και τα τέσσερα αυτά γιορτινά τραπέζια θα ντύσει μουσικά ο DJ George Watts, δημιουργώντας την ιδανική ατμόσφαιρα στο πνεύμα των ημερών.

Cloud9 – Signature πιάτα αποκλειστικά για τις γιορτές

Το Cloud9 έχει εξελιχθεί σε έναν μοναδικό προορισμό που προσφέρει στο κοινό της Κύπρου πρόσβαση σε διεθνές fine dining επιπέδου Michelin, μια γαστρονομική εμπειρία που ανανεώνεται συνεχώς με νέους guest chefs και αποκλειστικά menus. Κάθε δύο μήνες εμφανίζεται ένα νέο… αστέρι, κάθε μήνα μια νέα γαστρονομική ιστορία, χωρίς επανάληψη.

Το Cloud9 Fine Dining Restaurant, παρουσιάζει για την εορταστική περίοδο δύο ειδικές δημιουργίες: ένα πιάτο αφιερωμένο στην τρούφα, που εξελίσσεται μέσα στον μήνα και κορυφώνεται με την άφιξη της σπάνιας λευκής τρούφας από τα μέσα Δεκεμβρίου, και ένα πιάτο με στοιχείο το χαβιάρι βασισμένο σε υλικά εξαιρετικής ποιότητας, μια premium γαστρονομική πρόταση ιδανική για τις γιορτινές ημέρες.

Οι νέες αυτές δημιουργίες συνοδεύονται από ειδικό festive wine pairing, καθώς και επιλογές σαμπάνιας σε ποτήρι, προσφέροντας και κατά τις γιορτές την καθιερωμένη Michelin starred εμπειρία που χαρακτηρίζει το Cloud9.

Νέο Opening – CRUDO+ Bar στο ARARAT

Το ARARAT παρουσιάζει μέσα στο εορταστικό κλίμα το νέο του γαστρονομικό concept, το CRUDO + Bar.

Με μια σύγχρονη και εκλεπτυσμένη προσέγγιση στην ωμή κουζίνα, το μενού περιλαμβάνει: φρέσκες σαλάτες, ceviche, carpaccio & tartare, premium επιλογές όπως αχινός, αστακός και Wagyu, καθώς και εντυπωσιακή συλλογή χαβιαριού σερβιρισμένη στο αυθεντικό της tin.

Η εμπειρία ολοκληρώνεται με sushi rolls, sashimi και nigiri, συνθέτοντας μια πρόταση όπου η φρεσκάδα και η αισθητική συναντούν τη φινέτσα.

Mornings at Ararat

Το πρωινό συνεχίζει να σερβίρεται καθημερινά στο ARARAT, από τις 08:00 έως 12:00, προσφέροντας στους επισκέπτες μια ζεστή, cozy και φωτεινή εμπειρία.

Με επιλογές που αντλούν έμπνευση από διαφορετικές κουλτούρες και υλικά εποχής, το breakfast menu αποτελεί μια γαστρονομική απόδραση μέσα στην ημέρα — ιδανική για χαλαρές συναντήσεις, οικογενειακές στιγμές ή ένα όμορφο ξεκίνημα πριν από τις γιορτινές υποχρεώσεις.

Κατά τη διάρκεια της εορταστικής περιόδου, το ωράριο λειτουργίας παραμένει το ίδιο:

Πρόγευμα: 08:00–12:00 (τελευταία παραγγελία 11:30)

Γεύμα: 12:00–17:00 (τελευταία παραγγελία 16:30)

Δείπνο: 17:00 – μέχρι αργά

Κρατήσεις & Επικοινωνία:

Τηλέφωνο Κρατήσεων: +357 8000 2424

Διεύθυνση: Amathus Avenue 184, Pareklisia 4533

Instagram: @ararat_cy