Το Vetrina, ένας νέος all–day, dine, wine & deli χώρος με έμπνευση από τη Μεσόγειο, άνοιξε τις πόρτες του μέσα στο εμβληματικό The Landmark Nicosia, Autograph Collection.

Το The Landmark Nicosia, Autograph Collection Hotel, ιδιοκτησία της MHV, συνεχίζει να ξεδιπλώνει τη συναρπαστική συλλογή από εστιατόρια και μπαρ, που έρχονται να βρουν τη θέση τους στην καρδιά του εκλεκτικού τοπικού και παγκόσμιου κοινού της Λευκωσίας. Το Vetrina είναι έτοιμο να υποδεχθεί τους επισκέπτες του, προσφέροντας μοναδικές dine, wine & deli shopping εμπειρίες, από νωρίς το πρωί έως αργά το βράδυ.

Με το όνομά του να εμπνέεται από το concept της «βιτρίνας», που δίνει απόλυτη οπτική ελευθερία στο περιεχόμενο της, το Vetrina προσκαλεί όλους να ανακαλύψουν τις προσεκτικά επιλεγμένες μεσογειακές γεύσεις, τα προϊόντα και τα κρασιά, που σερβίρονται απευθείας στους φιλόξενους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, αλλά και εκτίθενται στους πλούσιους πάγκους και την deli boutique του.

The Landmark Nicosia, Autograph Collection Hotel LCANL Photo shoot February 16-19, 2026

Το σκηνικό εκφράζει την ιδανική ισορροπία ανάμεσα σε ζεστή φιλοξενία και μεγαλοπρέπεια, καθώς οι εμπνευσμένες από τη ρωμαϊκή αρχιτεκτονική αψίδες, τα ψηφιδωτά, οι vintage-inspired καναπέδες και τα επιβλητικά ξύλινα μπαρ και οι πάγκοι, δημιουργούν την ιδανική ατμόσφαιρα για χαλαρές στιγμές απόλαυσης. Από τον επαγγελματία που αναζητά ένα ποιοτικό lunch break μέχρι τον κοσμοπολίτη ταξιδευτή που επιθυμεί να κλείσει τη μέρα του με λαχταριστά πιάτα ή το απαιτητικό τοπικό κοινό που θέλει να βρει το επόμενο talk-of-the-town, after-office σημείο συνάντησης, το Vetrina απαντά σε κάθε επιθυμία.

Η μέρα ξεκινά με specialty καφέ, φρεσκοστυμμένους χυμούς, χειροποίητα αρτοσκευάσματα και, καθώς οι ώρες περνούν, ελαφριές σαλάτες, λαχταριστά antipasti και υπέροχα πιάτα ημέρας έρχονται να βάλουν τη σφραγίδα τους στις προτάσεις για lunch στην πόλη μας. Τα βράδια το Vetrina φορά την πιο ατμοσφαιρική του διάθεση και σερβίρει προσεγμένα πιάτα σχεδιασμένα για να μοιράζονται, όπως ποιοτικές κοπές, φρέσκα θαλασσινά και χειροποίητα ζυμαρικά, συνοδευόμενα από εξαιρετικά κρασιά από την εντυπωσιακή συλλογή του εστιατορίου.

Παράλληλα, το υπέροχο wine cellar αναμένεται να εξελιχθεί σε έναν από τους πλέον ζωντανούς προορισμούς της πόλης με οινογνωσίες, wine flights και guests από διάσημα οινοποιεία να διοργανώνονται εδώ. Στον εξειδικευμένο retail χώρο και το πλούσιο delicatessen οι επισκέπτες βρίσκουν μία τεράστια ποικιλία από artisanal προϊόντα, από ελαιόλαδο μέχρι σάλτσες, μία φινετσάτη συλλογή κρασιών, premium ποικιλίες καφέ και φυσικά ολόφρεσκα τυριά, αλλαντικά, pasta fresca, και μαριναρισμένα λαχανικά, για τη δημιουργία εξαιρετικών γευστικών εμπειριών στο σπίτι.

Καλωσορίσατε στο Vetrina, το νέο αγαπημένο σημείο συνάντησης της πόλης.

Σχετικά με το The Landmark Nicosia, Autograph Collection Hotel

Ιδιοκτησία της MHV Mediterranean Hospitality Venture, πρόκειται για το πρώτο και μοναδικό ξενοδοχείο στην Κύπρο που εντάσσεται στη διεθνώς αναγνωρισμένη συλλογή Autograph Collection by Marriott. Ως πεντάστερο city business hotel, τιμά την κληρονομιά και την ιστορία του εμβληματικού του κτηρίου, το οποίο υπήρξε επί δεκαετίες σκηνικό πολιτικών εξελίξεων και σημαντικών ιστορικών γεγονότων. Διαθέτει 265 δωμάτια και 18 σουίτες, εστιατόρια – συμπεριλαμβανομένου του πρώτου Sumosan στην Κύπρο -, εσωτερική και εξωτερικές πισίνες, spa, κομμωτήριο, γυμναστήριο, γήπεδα τένις και padel, αίθουσα ballroom, συνεδριακούς χώρους, γκαλερί και πολυτελείς boutiques. Ακριβώς δίπλα στο ξενοδοχείο βρίσκονται οι εντυπωσιακοί The Landmark Nicosia Towers, καθώς και ένα καταπράσινο πάρκο έκτασης 10.000 τ.μ.

Σχετικά με την MHV Mediterranean Hospitality Venture

Η MHV Mediterranean Hospitality Venture ειδικεύεται στην πολυτελή φιλοξενία και στην ανάπτυξη κορυφαίων οικιστικών και εμπορικών έργων. Με στόχο τη δημιουργία μοναδικών προορισμών, που συνδυάζουν πολυτέλεια, καινοτομία και βαθύ σεβασμό στην τοπική πολιτιστική κληρονομιά, η MHV επαναπροσδιορίζει την έννοια της πολυτελούς διαβίωσης και των επιχειρηματικών χώρων, προσφέροντας εμπειρίες αντάξιες των υψηλότερων προδιαγραφών.