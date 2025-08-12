Στη σύλληψη 29χρονου άντρα για την ληστεία σε αρτοποιείο στην Αγία Νάπα, προχώρησε η Αστυνομία.

Σύμφωνα με την καταγγελία που έγινε από υπάλληλο φούρνου σε πολυσύχναστη περιοχή στην Αγία Νάπα, λίγο μετά τη 1 τα ξημερώματα της Δευτέρας άνδρας εισήλθε στο υποστατικό και πιστεύοντας πως δεν έγινε αντιληπτός άρπαξε διάφορα προϊόντα. Στη συνέχεια βγήκε από τον φούρνο και προσπάθησε ν’ απομακρυνθεί.

Την κλοπή διαπίστωσε 37χρονη, η οποίο εργάζεται στο υποστατικό, η οποία ακολούθησε τον άντρα με σκοπό να του ζητήσει να πληρώσει όσα άρπαξε. Ο ίδιος είχε προλάβει να μπει στο αυτοκίνητό του και η κοπέλα μπήκε μπροστά για να τον αποτρέψει. Σύμφωνα με την κατάθεσή της ο άνδρας πρόταξε τότε πιστόλι εναντίον της ζητώντας της να απομακρυνθεί, με αποτέλεσμα αυτή να τρέξει στο υποστατικό προκειμένου να προστατευθεί. Ο ίδιος εκκίνησε το όχημά του και εξαφανίστηκε.

Επί τόπου έσπευσαν μέλη της Αστυνομίας, τα οποία έπειτα από μαρτυρίες εξέδωσαν ένταλμα σύλληψης εναντίον συγκεκριμένου προσώπου, το οποίο συνελήφθη χθες στο βράδυ.