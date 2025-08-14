Συντονισμένη επιχείρηση περιπόλων της ΑΔΕ Λεμεσού και της ΜΜΑΔ πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας, με πεζές και μηχανοκίνητες περιπολίες σε διάφορες περιοχές και πάρκα της πόλης.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε σε περιοχές όπως τα Πολεμίδια, ο Άγιος Αθανάσιος, το κέντρο της Λεμεσού, το παραλιακό μέτωπο και η Γερμασόγεια, με στόχο την πρόληψη της νεανικής παραβατικότητας και άλλων αδικημάτων κατά της περιουσίας.

Κατά την επιχείρηση ελέγχθηκαν δεκάδες οχήματα, οδηγοί και πεζοί. Από τους ελέγχους προέκυψαν τρεις συλλήψεις αλλοδαπών:

Πρώτος συλληφθείς: Για κατοχή και μεταφορά μικρής ποσότητας κάνναβης, παράνομη κατοχή αδασμολόγητων καπνικών προϊόντων, δύο μαχαιριών και μίας σιδερογροθιάς, καθώς και κοσμημάτων για τα οποία δεν έδωσε επαρκείς εξηγήσεις.

Δεύτερος συλληφθείς: Για παράνομη κατοχή μικρής ποσότητας ναρκωτικών.

Τρίτος συλληφθείς: Για παράνομη παραμονή στη χώρα.

Στο πλαίσιο των ελέγχων κατασχέθηκαν επτά οχήματα για τροχαίες παραβάσεις, ενώ πραγματοποιήθηκαν 77 αλκοτέστ σε οδηγούς. Από αυτούς, πέντε καταγγέλθηκαν, ενώ μέλη της Τροχαίας Λεμεσού κατακράτησαν πέντε οχήματα και μία μοτοσυκλέτα για τροχαία αδικήματα.

Οι αρχές επισημαίνουν ότι οι συντονισμένες επιχειρήσεις θα συνεχιστούν και τις επόμενες ημέρες, στο πλαίσιο της προσπάθειας για ενίσχυση της αστυνόμευσης και διασφάλιση της δημόσιας τάξης.