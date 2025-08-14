Χθες βράδυ (13/08/2025) γύρω στις 8:30, καταγγέλθηκε στην Αστυνομία, η απαγωγή 22χρονου, από το Κέντρο Υποδοχής και Φιλοξενίας Αιτητών Διεθνούς Προστασίας στην Κοφίνου. Μέλη του Αστυνομικού Σταθμού Κοφίνου, μετέβησαν στο σημείο και από τις εξετάσεις, διαπιστώθηκε ότι το ίδιο βράδυ, ο 22χρονος απαχθέντας, δέχθηκε αρχικά τηλεφώνημα από άλλα πρόσωπα, με σκοπό να συναντηθεί μαζί τους. Ο 22χρονος, συναντήθηκε στη συνέχεια με τρία πρόσωπα έξω από το Κέντρο Φιλοξενίας και ακολούθως επιβιβάστηκε στο όχημά τους.

Μετά την παρέλευση τριάντα λεπτών, φιλικά πρόσωπα του 22χρονου, επικοινώνησαν με την Αστυνομία και κατήγγειλαν ότι προσπαθούσαν να επικοινωνήσουν με τον 22χρονο, ωστόσο το κινητό του τηλέφωνο ήταν απενεργοποιημένο και πιθανόν αυτός, να έπεσε θύμα απαγωγής.

Γύρω στις 10:30 το ίδιο βράδυ, ο 22χρονος επικοινώνησε με φιλικά του πρόσωπα, αναφέροντάς τους ότι προηγουμένως είχε απαχθεί και ότι οι απαγωγείς του, τον είχαν παρατήσει παρά την αερογέφυρα Κοφίνου. Αυτός, μεταφέρθηκε στον Αστυνομικό Σταθμό Κοφίνου, όπου διαπιστώθηκε ότι έφερε εκδορές στο πρόσωπο και στον λαιμό.

Στο πλαίσιο διερεύνησης της υπόθεσης, εξασφαλίστηκε δικαστικό ένταλμα σύλληψης εναντίον ενός προσώπου, το οποίο και καταζητείται.

Ο Αστυνομικός Σταθμός Κοφίνου συνεχίζει τις εξετάσεις.