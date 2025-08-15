Ανδρας ηλικίας 31 ετών μαχαιρώθηκε στον χώρο εργασίας του με φερόμενο ως δράστη συνάδελφό του, ο οποίος αφού παραδόθηκε στην Αστυνομία συνελήφθη.

Σύμφωνα με την Αστυνομική Διεύθυνση Λάρνακας, γύρω στις 11 το βράδυ της Πέμπτης 14 Αυγούστου, λήφθηκε πληροφορία για τραυματισμό με μαχαίρι ενός προσώπου ηλικίας 32 ετών, ενώ εργαζόταν ως προσωπικό ασφαλείας στο Κέντρο Φιλοξενίας Αιτητών Ασύλου στην Κοφίνου.

Από τις μέχρι στιγμής εξετάσεις της Αστυνομίας, φαίνεται ότι ο συνάδελφος του 32χρονου, ηλικίας 31 ετών, με τον οποίο φαίνεται να έχουν επαγγελματικές διαφορές, τον επισκέφθηκε στον χώρο εργασίας του και τον μαχαίρωσε.

Στη συνέχεια ο 31χρονος μετέβη στον Αστυνομικό σταθμό Κοφίνου όπου και ανέφερε τι συνέβη, ενώ στην κατοχή του είχε το μαχαίρι που φέρεται να χρησιμοποίησε εναντίον του συναδέλφου του.

Ο άνδρας συνελήφθη και παρουσιάστηκε σήμερα ενώπιον Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας, το οποίο εξέδωσε διάταγμα εξαήμερης κράτησής του. Ο δράστης βρίσκεται αντιμέτωπος με αδικήματα που αφορούν πράξεις που σκοπεύουν στην πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης και τραυματισμό.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας όπου αφού εξετάστηκε διαπιστώθηκε ότι φέρει τραύμα στην κοιλιακή χώρα.

Η κατάσταση της υγείας του κρίνεται από τους θεράποντες ιατρούς εκτός κινδύνου.

Την υπόθεση διερευνά το ΤΑΕ Λάρνακας.

ΚΥΠΕ