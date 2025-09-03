Στη σύλληψη 29χρονου για υπόθεση ληστεία προχώρησε η Αστυνομία λίγο μετά τις 10.30 το βράδυ της Τρίτης [02/09].

Συγκεκριμένα, ο 29χρονος μετέβη στο σημείο διέλευσης στη Δερύνεια, για να περάσει από τις κατεχόμενες, στις ελεύθερες περιοχές της Δημοκρατίας. Αφού μέλη της Αστυνομίας διαπίστωσαν ότι εναντίον του είχε εκδοθεί δικαστικό ένταλμα σύλληψης, σχετικά με υπόθεση ληστείας, προχώρησαν στη σύλληψη του.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, η ληστεία διαπράχθηκε στις 24 Απριλίου 2015 γύρω στις 5.00 το απόγευμα, όταν τρία πρόσωπα εισήλθαν σε κατάστημα μίνι μάρκετ στην Αγία Νάπα και ενώ δύο από τους δράστες, υπό την απειλή μαχαιριού τύπου σουγιά, ακινητοποίησαν τον 45χρονο ιδιοκτήτη, ο τρίτος δράστης έκλεψε από την ταμειακή μηχανή χρηματικό ποσό.

Την υπόθεση διερευνά το ΤΑΕ Αμμοχώστου.