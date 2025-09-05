Τέταρτη σύλληψη για την υπόθεση απόπειρας φόνου φρουρού ασφαλείας και εμπρησμού τεσσάρων οχημάτων εταιρείας ενοικίασης αυτοκινήτων στην Πύλα.

Συγκεκριμένα, η Αστυνομία γύρω τις 9 το βράδυ της Παρασκευής, μετά από συντονισμένη επιχείρηση στη Λευκωσία, πέρασε χειροπέδες σε αλλοδαπό, ηλικίας 17,5 ετών, για τα αδικήματα απόπειρας φόνου, εμπρησμού, παράνομης κατοχής πυροβόλου όπλου και εκρηκτικών υλών.

Ο ανήλικος αναμένεται να παρουσιαστεί αύριο ενώπιον δικαστηρίου για αίτημα προσωποκράτησης του. Υπενθυμίζεται ότι για την ίδια υπόθεση τελούν υπό σύλληψη ακόμη τρία άτομα, ηλικίας 44, 27 και 23 ετών.

Σύμφωνα με τα γεγονότα της υπόθεσης, γύρω στις 4 τα ξημερώματα της 14ης Αυγούστου σημειώθηκε εμπρησμός τεσσάρων αυτοκινήτων σε υποστατικό γραφείου ενοικιάσεως αυτοκινήτων, που βρίσκεται στον παραλιακό δρόμο Πύλας.

Από τις εξετάσεις που διενεργήθηκαν από μέλη της ΑΔΕ και του ΤΑΕ Λάρνακας, τα οποία μετέβησαν στη περιοχή διαφάνηκε ότι δύο άτομα που επέβαιναν σε αυτοκίνητο, προσέγγισαν τη σκηνή και έθεσαν φωτιά στα οχήματα αφού τα περιέλουσαν με εύφλεκτο υλικό.

Ο φρουρός ασφαλείας του χώρου ανέφερε στην Αστυνομία ότι άκουσε αριθμό πυροβολισμών χωρίς όμως οποιονδήποτε τραυματισμό.

Την υπόθεση διερευνά το ΤΑΕ Λάρνακας.