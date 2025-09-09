Υπό κράτηση για περίοδο έξι ημερών τέθηκε από το Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας ο 23χρονος από τη Συρία, ύποπτος για την απόπειρα φόνου και τον εμπρησμό οχημάτων εταιρείας στην Πύλα στις 14 Αυγούστου, ο οποίος επανασυνελήφθη χθες για τα όπλα και τα ναρκωτικά που βρέθηκαν σε λυόμενο υποστατικό στη Δένεια. Πέραν από τα σοβαράτατα αδικήματα που αντιμετωπίζει για την εγκληματική ενέργεια της Πύλας, πλέον θεωρείται ύποπτος και για παράνομη κατοχή και μεταφορά πυροβόλου όπλου, παράνομη κατοχή και μεταφορά εκρηκτικών υλών και παράνομη κατοχή ναρκωτικών με σκοπό την προμήθεια σε άλλα άτομα.

Ο 23χρονος εκτιμάται πως είχε κομβικό ρόλο στο εγκληματικό δίκτυο, που φέρεται να λάμβανε οδηγίες από τις Κεντρικές Φυλακές. Είχε αρχικά συλληφθεί στις 2 Σεπτεμβρίου σε οικία στη Λακατάμια, αφού πιστεύεται πως είναι ο εμπρηστής των τεσσάρων οχημάτων της εταιρείας. Όπως αναφέρθηκε ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας στο οποίο οδηγήθηκε το πρωί της Τρίτης, ένας εκ των συλληφθέντων για την υπόθεση της Πύλας (σ.σ τελούν υπό κράτηση 5 Σύροι), παραδέχθηκε πως μετέβη 4 φορές σε λυόμενο υποστατικό στη Δένεια και πως είχε δει τον 23χρονο να κρατά ένα πιστόλι. Όπως διαπιστώθηκε το συγκεκριμένο υποστατικό, που βρίσκεται μέσα σε περιφραγμένο χωράφι, ενοικιάστηκε από τον 23χρονο.

Μετά την εξέλιξη αυτή πραγματοποιήθηκε χθες μεγάλη επιχείρηση από πολλά τμήματα της Αστυνομίας που εντόπισαν στη λυόμενη κατοικία 5 όπλα και μεγάλες ποσότητες σκληρών ναρκωτικών. Συγκεκριμένα εντοπίστηκαν σε στρώμα κρεβατιού 4 πιστόλια, εκ των οποίων τα τρία έφεραν έμφορτη γεμιστήρα, μια έμφορτη γεμιστήρα, πτυσσόμενο ρόπαλο και μία συσκευή που προσομοιάζει με κινητό τηλέφωνο. Επιπρόσθετα, στο υποστατικό εντοπίστηκε ένα αεροβόλο τυφέκιο, ενώ σε χάρτινο κουτί παπουτσιών βρέθηκαν δύο νάιλον συσκευασίες τύπου zip lock, με άσπρη κρυσταλλική ουσία, συνολικού μεικτού βάρους 2 κιλών και 89 γραμμαρίων, η οποία πιστεύεται ότι είναι μεθαμφεταμίνη. Σε άλλο δωμάτιο εντοπίστηκαν νάιλον συσκευασία με περίπου 80 γραμμάρια μεθαμφεταμίνης και 46 γραμμάρια κοκαΐνης. Σημειώνεται πως ο συνήγορος υπεράσπισης του 23χρονου, Σπύρος Χαραλάμπους, έφερε ένσταση στην κράτησή του για περίοδο 8 ημερών, αναφέροντας πως οι περισσότερες εξετάσεις που υπολείπονται έχουν ήδη γίνει.

Την συγκεκριμένη υπόθεση διερευνούν το ΤΑΕ και η ΥΚΑΝ Λευκωσίας, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες από το ΤΑΕ Λάρνακας για την υπόθεση της Πύλας. Οι ανακριτές των υποθέσεων αναμένουν απαντήσεις από τις βαλλιστικές εξετάσεις στα πιστόλια, αφού θα διαφανεί εάν σχετίζονται με άλλες εγκληματικές ενέργειες. Η εκτίμηση που υπάρχει, πάντως, είναι πως το εγκληματικό δίκτυο, για το οποίο τελεί υπό κράτηση και 44χρονος κατάδικος των Κεντρικών Φυλακών, είχε πλούσια δράση που σχετίζεται και με τη διακίνηση ναρκωτικών, ενώ διερευνάται συσχέτιση του με τουλάχιστον άλλες τρεις εγκληματικές ενέργειες στη Λάρνακα και την ελ. Αμμόχωστο το τελευταίο τρίμηνο.

Υπενθυμίζεται πως η δράση του άρχισε να αποκαλύπτεται από τους ανακριτές του ΤΑΕ Λάρνακας, οι οποίοι συνέλαβαν μέχρι στιγμής για την υπόθεση έξι πρόσωπα. Η πρώτη σύλληψη αφορούσε σε 18χρονο από τη Ρουμανία, ο οποίος φέρεται ως το πρόσωπο που έκλεψε από τη Λεμεσό το πράσινο σαλούν αυτοκίνητο με το οποίο διακινήθηκαν οι δράστες. Στη συνέχεια ο νεαρός αφέθηκε ελεύθερος αφού διαπιστώθηκε πως δεν είχε σχέση με την απόπειρα φόνου και τον εμπρησμό και επανασυνελήφθη για κλοπές αυτοκινήτων. Οι υπόλοιποι πέντε είναι ο 23χρονος, ύποπτος για τον εμπρησμό των οχημάτων, 17χρονος που φέρεται ως το πρόσωπο που πυροβόλησε εναντίον του φρουρού ασφαλείας του υποστατικού, 17χρονος που πιστεύεται πως οδηγούσε το όχημα, 27χρονος που φέρεται να το παρέδωσε στους δράστες, καθώς και τον 44χρονο κατάδικο στις Κεντρικές Φυλακές.