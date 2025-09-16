Στη σύλληψη οπαδού που επιτέθηκε σε Αστυνομικό μετά από ποδοσφαιρικό αγώνα, προχώρησαν οι Αρχές.

Η Αστυνομία, δυνάμει δικαστικού εντάλματος, προχώρησε χθες στη σύλληψη δεύτερου προσώπου στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης οχλαγωγίας, επίθεσης κατά αστυνομικού, αντίστασης κατά τη νόμιμη σύλληψη και πρόκλησης πραγματικής σωματικής βλάβης, αδικήματα τα οποία διαπράχθηκαν πριν την έναρξη του ποδοσφαιρικού αγώνα μεταξύ των ομάδων Ανόρθωση – ΑΕΚ το περασμένο Σάββατο.

Πρόκειται για άνδρα ηλικίας 41 ετών, ο οποίος αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας για έκδοση διατάγματος προσωποκράτησής του.

Σημειώνεται ότι 25χρονος, ο οποίος είχε συλληφθεί στο πλαίσιο διερεύνησης της ίδιας υπόθεσης, παρουσιάστηκε χθες ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας, όπου εναντίον του καταχωρήθηκε υπόθεση και στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος.

Εναντίον του εκδόθηκε διάταγμα αποκλεισμού από όλους τους αθλητικούς χώρους μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης.

Το Τμήμα Ανιχνεύσεως Εγκλημάτων Λάρνακας συνεχίζει τις έρευνες.