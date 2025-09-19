Επτά πρόσωπα συνελήφθησαν λίγο μετά τα μεσάνυκτα της Πέμπτης προς Παρασκευή, στο πλαίσιο διερεύνησης της αιματηρής συμπλοκής που φαίνεται να σημειώθηκε στην περιοχή Μέσα Γειτονιά της Λεμεσού. Οι συλλήψεις έγιναν δυνάμει δικαστικών ενταλμάτων.

Πρόκειται για άντρες ηλικίας 34, 29, 26, 21, 19, 18 και έναν ανήλικο 16 ετών. Την υπόθεση διερευνά ο Κεντρικός Αστυνομικός Σταθμός Λεμεσού.

Υπενθυμίζεται ότι ένταση επικράτησε το μεσημέρι της Πέμπτης (18/9), όταν ομάδα αλλοδαπών συνεπλάκη, προκαλώντας αναστάτωση στην περιοχή. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι εμπλεκόμενοι πιάστηκαν στα χέρια, ενώ δεν έλειψαν και οι πετροβολισμοί, γεγονός που έθεσε σε κίνδυνο διερχόμενα οχήματα και πολίτες.

Η συμπλοκή διαδραματίστηκε σε δημόσια θέα, με αρκετούς πολίτες να παρακολουθούν έντρομοι το περιστατικό. Άμεσα κινητοποιήθηκαν μέλη της Αστυνομίας, οι οποίοι έσπευσαν στο σημείο για αποκατάσταση της τάξης και εντοπισμό των δραστών.