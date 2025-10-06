Κομμάτι-κομμάτι συμπληρώνεται το παζλ της τεράστιας ποσότητας ναρκωτικών που εντοπίστηκε κρυμμένη μέσα σε φουσκωτά παιχνίδια και αγγίζει τα 102 κιλά. Οι ανακριτές της ΥΚΑΝ Λεμεσού προσπαθούν να συνθέσουν τα κομμάτια, τοποθετώντας στο κάδρο και ένα ακόμη φουσκωτό παιχνίδι, το οποίο είχε εισαχθεί πριν από ενάμιση μήνα με τον ακριβώς ίδιο τρόπο δράσης.

Το διάταγμα της οκταήμερης προσωποκράτησης των τριών υπόπτων –61χρονου, 47χρονου και 30χρονου– έληγε σήμερα (6/10), και οι ανακριτές τους οδήγησαν εκ νέου ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού, ζητώντας την ανανέωση της κράτησής τους για άλλες επτά ημέρες, μέχρι την ολοκλήρωση των ερευνών. Οι δικηγόροι των υπόπτων δεν έφεραν ένσταση και το Δικαστήριο ενέκρινε το αίτημα.

Οι ανακριτές έχουν στα χέρια τους την κατάθεση του 47χρονου υπόπτου, ο οποίος –σύμφωνα με πληροφορίες του philenews– «καίει» τον 61χρονο Ελλαδίτη, ως τον εγκέφαλο της εισαγωγής του εμπορευματοκιβωτίου που έφτασε από τη Θεσσαλονίκη, μέσα στο οποίο ήταν κρυμμένα σε τρία φουσκωτά παιχνίδια τα 102 κιλά ναρκωτικών.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας μας, ο 47χρονος ύποπτος έδωσε εκτενή γραπτή κατάθεση, στην οποία παραθέτει τα γεγονότα και προβάλλει τους δικούς του ισχυρισμούς για την υπόθεση, επιμένοντας ότι δεν έχει καμία εμπλοκή με τα ναρκωτικά. Παράλληλα, εμπλέκει τον 61χρονο και τον 30χρονο Ελληνοκύπριο στην παραλαβή ακόμη ενός φουσκωτού παιχνιδιού που είχε εισαχθεί πριν ενάμιση μήνα, με τον ίδιο τρόπο. Μεταξύ άλλων, ανέφερε πως ο 61χρονος του είπε ότι σκόπευε να ξεκινήσει επιχείρηση με φουσκωτά παιχνίδια και του πρότεινε να συνεργαστούν.

Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά τη γραπτή τους ανάκριση, ο 61χρονος και ο 30χρονος τήρησαν το δικαίωμα της σιωπής, επικαλούμενοι νομική συμβουλή. Πρέπει, ωστόσο, να αναφερθεί ότι κατά τη σύλληψή του το περασμένο Σάββατο (27/9), ο 61χρονος Ελλαδίτης, σε προφορική του ανάκριση, παραδέχθηκε την κατοχή των ναρκωτικών.

Μετά την κατάθεση του 47χρονου, πραγματοποιήθηκε έλεγχος στο όχημά του, παρουσία του ιδίου, όπου εντοπίστηκε ειδικά διαμορφωμένη κρύπτη κάτω από το κάθισμα του συνοδηγού. Σύμφωνα με τις Αρχές, ο ύποπτος γνώριζε για την κρύπτη, προβάλλοντας πάντως και πάλι τους δικούς του ισχυρισμούς.

Οι έρευνες, σύμφωνα με πληροφορίες μας, βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο, με τους ανακριτές να αναμένουν τα αποτελέσματα των επιστημονικών και άλλων εξετάσεων επί των τεκμηρίων. Μέχρι σήμερα έχουν ληφθεί 41 καταθέσεις και εκκρεμούν ακόμη 26.

Στο πλαίσιο των προσπαθειών για εξασφάλιση περαιτέρω μαρτυρίας σχετικά με την εισαγωγή των ναρκωτικών και τη μεθοδολογία δράσης των τριών υπόπτων και των συνεργών τους, έχει ήδη αποσταλεί επιστολή ώστε η υπόθεση να προωθηθεί μέσω της Interpol και στις Αρχές της Ελλάδας. Θα ακολουθήσει και αίτημα για έκδοση ευρωπαϊκής εντολής έρευνας, με στόχο τη διενέργεια επιπρόσθετων ερευνών. Τα αποτελέσματα θεωρούνται καθοριστικά για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Παράλληλα, αναμένονται και τα τηλεπικοινωνιακά δεδομένα των υπόπτων, τα οποία αναμένεται να ρίξουν φως στην υπόθεση.