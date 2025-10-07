Ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού αναμένεται να παρουσιαστεί αύριο η 26χρονη σύντροφος του 31χρονου αλλοδαπού, η οποία συνελήφθη για το αδίκημα του φόνου εκ προμελέτης σε σχέση με τον θάνατό του.

Σύμφωνα με ενημέρωση από το ΤΑΕ Λεμεσού, αύριο θα ζητηθεί ανανέωση της κράτησης της αλλοδαπής. Περαιτέρω, έχει διενεργηθεί σήμερα νέα νεκροψία της σορού, κατόπιν αιτήματος του δικηγόρου της ύποπτης, παρουσία του ιδιώτη ιατροδικαστή Μάριου Ματσάκη.Για την ώρα, όπως μας αναφέρθηκε, δεν προέκυψε κάποιο νέο εύρημα.

Υπενθυμίζεται ότι, παρά τις εντατικές έρευνες των ανακριτών του ΤΑΕ Λεμεσού, κανένα καθοριστικό στοιχείο δεν έχει προκύψει που να αποδεικνύει ότι η 26χρονη σύντροφος του 31χρονου ευθύνεται για τον θάνατό του. Η υπόθεση παραμένει μυστήριο, ενώ η νεαρή γυναίκα κρατείται από την περασμένη Τρίτη (30/9) ως ύποπτη για το αδίκημα του φόνου εκ προμελέτης.Το θύμα φέρει δύο διαμπερή τραύματα στην κοιλιακή χώρα, τα οποία, σύμφωνα με τους ιατροδικαστές, δεν δικαιολογούνται από την πτώση.

Όπως έγραψε και σε σημερινό δημοσίευμα το philenews, οι εξετάσεις έχουν ολοκληρωθεί και οι ανακριτές του ΤΑΕ Λεμεσού διαβίβασαν τον φάκελο της υπόθεσης στη Νομική Υπηρεσία. Οι οδηγίες που έλαβαν είναι να ανανεωθεί η κράτηση της 26χρονης.

Η υπόθεση πήρε νέα τροπή μετά τα ευρήματα της νεκροτομής, που διενεργήθηκε από τους ιατροδικαστές Αγγελική Παπέττα και Ορθόδοξο Ορθοδόξου. Σύμφωνα με την προκαταρκτική έκθεση, ο θάνατος του 31χρονου προήλθε από αιμορραγικό σοκ, συνεπεία εσωτερικής αιμορραγίας λόγω ρήξης σπλήνας, ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων. Στη σορό εντοπίστηκαν δύο διαμπερή τραύματα στην κοιλιακή χώρα, που δεν δικαιολογούνται από την πτώση.

Κατά τις επιτόπιες εξετάσεις, δεν βρέθηκε κανένα αντικείμενο στον χώρο που θα μπορούσε να προκαλέσει τέτοιου είδους τραύματα. Ως εκ τούτου, προέκυψαν εύλογες υποψίες για εγκληματική ενέργεια.