Ένσταση για την περαιτέρω κράτηση της 26χρονης αλλοδαπής, η οποία τελεί υπό κράτηση ως ύποπτη για το αδίκημα του φόνου εκ προμελέτης του 31χρονου συντρόφου της υπέβαλαν οι δικηγόροι της σήμερα ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού όπου ζητήθηκε ανανέωση της κράτησής της.

Οι ανακριτές του ΤΑΕ Λεμεσού αιτήθηκαν την περαιτέρω κράτησή της για άλλες οκτώ ημέρες. Ωστόσο, οι δικηγόροι της ύποπτης, Πάρις Λοΐζου και Μαρίνα Λαβίθια υπέβαλαν ένσταση ως προς την κράτηση της πελάτισσάς τους, εγείροντας διάφορα ζητήματα σχετικά με τις αρχικές ενέργειες που έγιναν στην υπόθεση από πλευράς της Αστυνομίας. Το Δικαστήριο διέκοψε τη διαδικασία, προκειμένου να συνέλθει αργότερα για να επιληφθεί του αιτήματος.

Όπως ακούστηκε κατά τη σημερινή διαδικασία, από τις επιτόπιες εξετάσεις που διενεργήθηκαν στο διαμέρισμα όπου διέμεναν η ύποπτη και το θύμα, εντοπίστηκαν διάφορα τεκμήρια τα οποία στάλθηκαν για εξειδικευμένες εξετάσεις.

Από το διαμέρισμα παραλήφθηκε ένα μαγειρικό ψαλίδι από την κουζίνα, με σπασμένη χειρολαβή, καθώς και μία φαιά-κόκκινη ουσία που εντοπίστηκε στον τοίχο, πίσω από την πόρτα του δωματίου, κοντά στο παράθυρο από το οποίο φέρεται να σκαρφάλωσε το θύμα.

Μεταξύ των τεκμηρίων που απεστάλησαν στα εργαστήρια ήταν και αποτυπώματα που εντοπίστηκαν στο αλουμίνιο του παραθύρου, ψηλά δεξιά, στο σημείο όπου —σύμφωνα με τη μαρτυρία— σκαρφάλωσε το θύμα για να προσπαθήσει να εισέλθει στο μπαλκόνι του διαμερίσματος. Τα αποτυπώματα ταυτίστηκαν με το θύμα.

Σε ανακριτική κατάθεση που λήφθηκε, η ύποπτη αρνήθηκε να απαντήσει στις ερωτήσεις των ανακριτών.

Σύμφωνα με καταθέσεις που λήφθηκαν από ενοίκους της πολυκατοικίας οι οποίοι αντιλήφθηκαν το περιστατικό, το συγκεκριμένο βράδυ ακούστηκαν 10-15 θόρυβοι, που παρέπεμπαν σε χτυπήματα σε πόρτα, καθώς και ένα ακόμη πιο δυνατό χτύπημα. Αμέσως μετά, άκουσαν την ύποπτη να καλεί σε βοήθεια.

Κατά τη διερεύνηση της υπόθεσης και τη λήψη καταθέσεων, προέκυψε γραπτή μαρτυρία σύμφωνα με την οποία η ύποπτη φέρεται να διατηρούσε παράλληλα ερωτικές σχέσεις με άλλο πρόσωπο, εν αγνοία του θύματος. Σύμφωνα με τη μαρτυρία, όταν το θύμα υποψιάστηκε την απιστία, την χτυπούσε.

Να σημειωθεί επίσης, ότι η ύποπτη είναι έγκυος και εξετάστηκε από τους ιατροδικαστές Αγγελική Παπέττα και Ορθόδοξο Ορθοδόξου. Τα ευρήματα θα καταγραφούν στη σχετική έκθεση που θα ετοιμάσουν. Προκαταρκτικά, εντοπίστηκαν κάποιες μικρές, παλιές εκδορές στον καρπό του χεριού της.

Σε νέα κατάθεση της ύποπτης στις 5 Οκτωβρίου, της υποβλήθηκαν 60 ερωτήσεις, ωστόσο δεν απάντησε σε καμία.

Για την υπόθεση έχουν διενεργηθεί πέντε έρευνες και έχουν ληφθεί 33 καταθέσεις, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί τρεις ιατροδικαστικές εξετάσεις.

Αναμένεται να ληφθούν ακόμη 29 καταθέσεις και να ολοκληρωθούν τα αποτελέσματα των επιστημονικών εξετάσεων.

Η διαδικασία συνεχίζεται.